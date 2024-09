Licelot Ortíz migró de República Dominicana a Nueva York con la mirada puesta en un futuro donde saldría adelante con sus dos hijos y tendría un trabajo competitivo. Aunque tenía la incertidumbre de cuántos años le tomaría alcanzar este sueño, gracias a su constancia lo logró en Carolina del Norte. Hoy es dueña de El Ideal y El Ideal Beer and Wine, una distribuidora que lleva productos de diferentes países del mundo a más de 800 tiendas de Las Carolinas.

Sus hijos y su sueño la empujaron a emigrar de República Dominicana

Después de trabajar 10 años para una empresa de telecomunicaciones en Baní, República Dominicana, Licelot notó que los cambios que se implementaron en la compañía estaban afectando su economía y, por lo tanto, la de su familia, Emylice, una adolescente de 17 años, y Martín Alejandro, un niño de 9.

Aunque tenía ya 20 años ejerciendo cargos muy calificados, empezó a cuestionarse qué era lo mejor para su familia. Pero en el 2011 esas dudas se convirtieron en certezas. Sin pensar en validar sus estudios de informática y de administración o en perfeccionar su inglés, dejó atrás su país natal para comenzar desde cero en Nueva York.

“Sabía que al venir acá no iba a ser todo color de rosas. No pude trabajar en lo que estaba acostumbrada. Uno llega a trabajar en lo que aparezca, porque las facturas no esperan a nadie y yo tenía que mantener a mis hijos. Así que comencé a trabajar en una farmacia pequeña”, comentó a La Noticia.

Fue un año de cambios para la familia. Durante el primer mes logró estabilizarse, conseguir un apartamento y traer a sus hijos de República Dominicana. Los siguientes meses fueron para trabajar, y aunque era una labor muy monótona, pronto llegó el primer desafío: ayudar al dueño a adaptarse a un sistema digitalizado.

“Esa fue mi respuesta de Dios, porque yo le pedía que no me aburriera del trabajo. Incluso me querían mandar a hacer un curso técnico, pero a cambio tenía que quedarme con ellos ocho años. No acepté”, dijo Licelot.

Buscando nuevos retos en Carolina del Norte

Luego de un año de relación con Fernando Roa, juntos comenzaron a buscar nuevos horizontes en Carolina del Norte y en el 2015 apostaron por El Ideal, una marca de productos “nostálgicos”.

“Son productos de diferentes países del mundo que la gente de esos países busca aquí para probar los sabores, las bebidas y la comida que extrañan”, así los describe.

“La marca El Ideal ya existía. Esa fue la idea de mi compañero, pero intentamos salir adelante con la empresa. Fue difícil, por eso es que nos vinimos para Monroe, porque conseguimos a unos socios que nos ayudarían con el capital para poder seguir trabajando. Entonces, él se encargaba de las compras y de la creación de los productos porque tiene la visión y muchos años de experiencia en eso, y yo me encargo de las finanzas, las negociaciones con los bancos y las relaciones públicas”, describió.

Licelot siguió trabajando para hacer la compañía cada vez más grande. Convirtió ese espacio en la labor competitiva que buscaba desde hace años y trabajar bajo presión fue el pan de cada día. Con el paso del tiempo, negoció con sus socios para comprar sus acciones y ser la nueva dueña de El Ideal.

El Ideal lleva sus productos a más de 800 establecimientos

“Llevar la empresa a donde está hoy ha sido muy estresante y difícil. Gracias a Dios fue posible. Ahora tengo una empresa familiar y podemos seguir trabajando duro y luchando por un futuro mejor para todos los miembros de la familia y nuestros empleados”, dijo.

Gracias a sus empresas, Licelot genera 25 puestos de trabajo y lleva productos latinos a más de 800 supermercados y tiendas de las Carolinas. Cuenta que el darle a otro latino la posibilidad de reencontrarse con sus sabores, le llena de orgullo.

“Si me pongo un reto, hago todo por lograrlo”

La empresaria recuerda su experiencia migratoria como un aprendizaje constante que la empujó a salir de su zona de confort.

“Me daba miedo conversar con alguien y decir una palabra rara, algo así, pero soy una persona que, si me pongo un reto, hago todo por lograrlo y siempre he sentido como que Dios es mi guía y siempre me ha llevado por el camino que yo debo seguir”, añadió.

Su próximo reto es hacer crecer aún más su empresa, llevar sus productos a grandes cadenas de supermercados.

“De mi comunidad he aprendido los sueños que los trae a este país, el amor que le tienen a la familia, la disposición para trabajar”, dijo.

Uno de los secretos que le atribuye a su éxito es el no haberse desanimado, ser constante y agradecida con todas las oportunidades que le llegaron. “No importa empezar de cero, el trabajo dignifica, no importa el que sea”, expresó.

Con valentía se enfrentó y superó el cáncer

En marzo de este año, durante un chequeo de rutina, Licelot fue diagnosticada con cáncer de colon. Luego de pasar por un tratamiento riguroso, está en remisión. Asegura que esta experiencia le enseñó la importancia de aferrarse a su fe y lo crucial que es ir con regularidad al médico, no esperar a sentir síntomas.

“A pesar de lo difícil de la situación y de lo tenebroso que pudiera ser, porque esa palabra es bien difícil de pronunciar, es importante que nos aferremos a Dios y a nuestra familia para hacerle frente y luchar con positivismo y fe. Yo misma me dije que no me iba a echar a morir y a llorar en una cama. Me dije que voy a salir adelante por mi familia y por mí y lo hice”, contó.

Premios Excelente

Licelot Ortíz es ganadora de los Premios Excelente 2024 en la categoría Mujer de Negocios del Año.

“Estoy sorprendida por este premio, pero me gusta y lo veo como una motivación que llega en un momento bien difícil, porque estuve con tratamiento de quimio por cuatro meses”, cerró.

