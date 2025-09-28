Con gran éxito se celebraron los 27 años de éxito de la comunidad en los Latin American Excelente Awards 2025. La gala, organizada por La Noticia y realizada en el Sonesta Charlotte, el 27 de septiembre, reconoció la labor de líderes y aliados que fortalecen la comunidad latina local.

Bienvenida y apertura: el corazón de la gala

La velada comenzó con una cálida bienvenida por Álvaro Gurdián, director de La Noticia, y Jane Monreal, presentadora de noticias de WCNC.

Rusty Price, fundador y CEO de Camino Community Development Corporation, ofreció unas palabras inspiradoras, seguidas por la oración especial de la reverenda Pilar Pérez, recordando el propósito de la noche: honrar la comunidad, la resiliencia y la perseverancia.

Cultura, gastronomía y espectáculo

Los asistentes disfrutaron de una cena gourmet acompañada de un espectáculo del Ballet Folklórico Corazón de México, que llenó el salón de música, color y tradición.

Excelente Awards 2025: reconociendo la excelencia

El momento más esperado fue la entrega de los premios, destacando a seis personas por su dedicación y contribuciones:

Keith Cockrell, presidente de Bank of America Charlotte, fue reconocido como Persona no latina más solidaria con la comunidad latina del año.



Liliana Molina, fundadora y directora de la Asociación Colombiana de Charlotte, recibió el premio a Persona de servicio a la comunidad del año.



Johanna Suárez, cofundadora y CEO de Reliable Restorations y SNACKET Foods, fue nombrada Empresaria del Año.



, cofundadora y CEO de Reliable Restorations y SNACKET Foods, fue nombrada . Dalton Espaillat, fundador y CEO de Raydal Hospitality y presidente de Carolina Cooks, fue galardonado como Empresario del Año.



Cada ganador compartió historias inspiradoras de resiliencia, servicio y dedicación, demostrando que la excelencia se construye con esfuerzo y pasión.

Cierre y apoyo comunitario

La gala finalizó con aplausos y camaradería, destacando el respaldo de los patrocinadores: CAMINO, Ally, Atrium Health, Piedmont Natural Gas, Bank of America, United Way of Greater Charlotte, James Scott Farrin Law Offices, Central Piedmont Community College, Truist, Publix, El Ideal, The Women’s Business Center of Charlotte, Raydal Hospitality Group, YMCA of Greater Charlotte y Reliable Restorations.

Los asistentes disfrutaron de entrevistas, fotos grupales y baile, celebrando la unidad y la herencia latina.

La noche concluyó con un ambiente lleno de alegría y orgullo. La comunidad celebró la excelencia y el liderazgo latino, recordando la importancia de reconocer a quienes inspiran y fortalecen a Charlotte cada día.

¡Gracias, por 27 años de inspiración y logros latinos!