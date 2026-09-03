Charlotte: Confirman tres casos del virus del Nilo por mosquitos

Autoridades de salud confirmaron tres casos humanos del virus del Nilo Occidental en el condado de Mecklenburg, mientras aumenta la actividad del virus en Charlotte. Mecklenburg County Public Health también detectó varios grupos de mosquitos positivos para el virus. Otros condados de la región reportan un incremento similar.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones durante actividades al aire libre, especialmente entre el anochecer y el amanecer, cuando estos mosquitos presentan mayor actividad.

Los nuevos casos llegan semanas después de que Carolina del Norte reportara su primer caso de enfermedad por el virus en 2026.

Virus ya había sido detectado en el área

A principios de agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado (NCDHHS) informó que investigaba un caso de enfermedad relacionada con el virus en un residente del condado de Gaston. Además, una prueba rutinaria identificó a un donante de sangre positivo en Mecklenburg.

Durante julio, las autoridades también encontraron mosquitos infectados en los condados de Mecklenburg, Cabarrus y Forsyth.

Esos resultados positivos aparecieron más temprano durante el verano de lo registrado históricamente, según NCDHHS.

“Estos primeros indicadores en el área metropolitana de Charlotte resaltan la importancia de prevenir las picaduras de mosquitos en todo Carolina del Norte”, dijo Michael Doyle, entomólogo de salud pública de NCDHHS.

¿Cómo se transmite el virus del Nilo Occidental?

El virus circula entre aves silvestres y puede llegar a los humanos mediante la picadura de un mosquito infectado.

No se transmite de persona a persona, según las autoridades estatales.



Los síntomas

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas. Sin embargo, aproximadamente una de cada cinco desarrolla fiebre y puede experimentar dolores de cabeza, corporales y articulares.

Cerca de una de cada 150 personas desarrolla una enfermedad neurológica grave.

Los síntomas graves pueden incluir fiebre alta, rigidez del cuello, desorientación, convulsiones y parálisis.

Adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

¿Cómo protegerse de los mosquitos?

Actualmente, no existe una vacuna contra el virus del Nilo Occidental para humanos ni un medicamento específico que cure la enfermedad.

Las autoridades recomiendan varias medidas para reducir el riesgo por picaduara de mosquitos:

Utilice repelente registrado por la EPA y siga las instrucciones del producto.

y siga las instrucciones del producto. Use pantalones y mangas largas, especialmente al amanecer y al anochecer.

Elimine semanalmente el agua acumulada en macetas, cubetas, neumáticos, canaletas y otros recipientes.

en macetas, cubetas, neumáticos, canaletas y otros recipientes. Cambie regularmente el agua de bebederos para mascotas y aves.

Mantenga mosquiteros en puertas y ventanas en buenas condiciones.

Evite dejar agua estancada durante varios días alrededor de la vivienda.

Mecklenburg County Public Health continúa tratando áreas de reproducción y enviando muestras de mosquitos al laboratorio estatal.