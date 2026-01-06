Carolina del Norte: Por primera vez hay más votantes republicanos que demócratas

Por primera vez tras la Guerra Civil, el número de votantes registrados como republicanos superó al de los demócratas en Carolina del Norte. El cambio es histórico, pero analistas advierten que el grupo de votantes con más crecimiento en el estado son los independientes.

Según datos oficiales de la Junta Electoral de Carolina del Norte, los republicanos superan a los demócratas por 2,077 votantes. Aun así, el grupo más grande sigue siendo el de votantes no afiliados.

Cifras oficiales de registro de votantes (al 3 de enero de 2026)

Republicanos: 2,315,067

2,315,067 Demócratas: 2,312,990

2,312,990 No afiliados: 2,976,558

2,976,558 Total de votantes registrados: 7,655,591

Casi 7 de cada 10 nuevos votantes eligieron no afiliarse a ningún partido, según los datos más recientes.

De dominio demócrata a realineamiento gradual

Durante gran parte del siglo XX, los demócratas dominaron la política estatal. Esa hegemonía surgió tras la campaña de supremacía blanca de 1898 y las leyes Jim Crow, que suprimieron el voto afroamericano.

Los republicanos no recuperaron competitividad real hasta la década de 1970. Desde entonces, el crecimiento republicano fue lento pero constante, mientras el registro demócrata cayó de forma sostenida, según un análisis de la Fundación John Locke.

En los últimos 12 meses, el Partido Demócrata en Carolina del Norte experimentó una elevada desafiliación, pasando de 2,459,450 votantes identificados como demócratas en enero de 2026 a 2,312,990 en enero de 2026, es decir, 146,460 menos.

Los republicanos también perdieron votantes (53,465) en el mismo período

Los votantes no afiliados tienen el control

Analistas advierten que el cambio más relevante no es partidista. Es el rápido crecimiento de los votantes no afiliados. Este grupo superó a los republicanos en 2017 y a los demócratas en 2022.

Desde los años noventa, los no afiliados pueden votar en primarias semiabiertas, lo que reduce la necesidad de registrarse en un partido.

Un estudio citado por la John Locke Foundation concluyó que los votantes no afiliados no favorecen claramente a ningún partido. Algunos votan de forma consistente; otros cambian elección tras elección.

Carolina del Norte sigue siendo un estado competitivo

Aunque ser el partido más grande ofrece ventajas simbólicas, ya no garantiza victorias electorales. Las elecciones siguen siendo reñidas y volátiles, especialmente en un estado en rápido crecimiento.

Andy Jackson, del Civitas Center for Public Integrity, explicó que el cambio refleja un realineamiento gradual, no un giro abrupto. Factores como la migración, relevo generacional y crecimiento poblacional influyen más que la afiliación.

Qué esperar rumbo a las elecciones de 2026

Carolina del Norte seguirá siendo un estado competitivo, con ligera inclinación republicana. Ambos partidos deberán conquistar a los no afiliados para ganar.

Con primarias en marzo y elecciones generales en noviembre, el nuevo equilibrio partidista anticipa campañas intensas y resultados reñidos en contiendas estatales y federales.