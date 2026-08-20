Carolina del Norte lanza IDs y licencias digitales en celulares

Los residentes de Carolina del Norte pronto tendrán otra opción para identificarse sin depender exclusivamente de una tarjeta física en el caso de licencias de conducir o IDs.

El estado prepara el lanzamiento de Mobile ID, una identificación digital que permitirá almacenar la licencia de conducir o identificación estatal en un teléfono inteligente.

El programa será opcional y estará disponible sin costo adicional para personas con una licencia de conducir o identificación estatal válida de Carolina del Norte.

La División de Vehículos a Motor de Carolina del Norte (NCDMV) también busca aclarar dudas sobre la privacidad, la seguridad y el uso de esta tecnología.

¿Cómo obtener la identificación digital?

Cuando el programa entre en funcionamiento, los usuarios podrán obtener su identificación mediante la nueva aplicación NC Wallet.

El proceso requerirá descargar la aplicación, escanear la licencia o identificación física y tomarse una fotografía tipo selfie.

NCDMV comparará esa información con sus registros para verificar la identidad del solicitante.

Después de la verificación, la identificación digital aparecerá directamente en NC Wallet.

Además, podrá actualizarse automáticamente cuando cambie determinada información de la licencia.

¿Dónde aceptarán Mobile ID?

Inicialmente, los usuarios podrán presentar la identificación en más de 250 aeropuertos con puntos de control participantes de TSA.

La lista incluye Charlotte Douglas International Airport y Raleigh-Durham International Airport. También podrán utilizarla en oficinas de NCDMV.

El estado espera que más negocios y agencias gubernamentales comiencen a aceptar esta tecnología durante 2027.

Sin embargo, las autoridades recomiendan seguir portando la identificación física, especialmente mientras las empresas y organizaciones adoptan el nuevo sistema.

Quienes viajen fuera de Carolina del Norte también deberían verificar las reglas del estado que visitarán.

¿Tendré que entregar mi teléfono a un policía?

No, según la información proporcionada por el estado. Durante una interacción con la policía, el usuario mantiene el teléfono en sus manos. El agente podrá utilizar un lector seguro o pedir al usuario que acerque el teléfono al dispositivo correspondiente.

Si el oficial no dispone de tecnología compatible, podría solicitar verbalmente la información de la licencia durante una parada de tránsito, según el NCDMV.

¿Puede el gobierno rastrear dónde utilizo mi identificación?

Igualmente, el NCDMV asegura que Mobile ID no permitirá al gobierno rastrear dónde, cuándo o cómo utiliza una persona su identificación.

El sistema tampoco funciona simplemente mostrando una fotografía de la licencia en la pantalla. La tecnología convierte los datos de la identificación física en una credencial digital que requiere una verificación segura.

El usuario también puede controlar qué información comparte en cada transacción. Por ejemplo, un negocio podría verificar que una persona tiene más de 21 años sin conocer su dirección o fecha exacta de nacimiento.

¿Reemplazará las licencias físicas?

No. Obtener Mobile ID será completamente voluntario. Las licencias de conducir y tarjetas de identificación físicas continuarán disponibles y serán aceptadas.

Inicialmente, Mobile ID funcionará exclusivamente mediante NC Wallet. El estado espera incorporar compatibilidad con Apple, Google y Samsung Wallets a principios de 2027.

Para utilizar la identificación, el propietario deberá autenticarse mediante reconocimiento facial o huella digital.