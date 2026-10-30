Carolina del Norte: Investigan 31 gasolineras por precios sospechosos

La Fiscalía General de Carolina del Norte inició investigaciones preliminares sobre 31 gasolineras tras recibir denuncias de consumidores que aseguran que algunos establecimientos no están trasladando a sus clientes los ahorros derivados de la suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina.

El fiscal general, Jeff Jackson, anunció el viernes 30 de octubre que su oficina comenzó a enviar cartas a las estaciones señaladas para solicitar explicaciones sobre sus precios.

Las autoridades advirtieron que podrían iniciar nuevas investigaciones la próxima semana, mientras continúan revisando las denuncias recibidas.

La medida busca garantizar que los conductores reciban el beneficio de la suspensión del impuesto estatal de 41 centavos por galón de gasolina y diésel, vigente desde el 10 de octubre hasta el 30 de noviembre.

¿Por qué investigan a las 31 gasolineras?

Según la Fiscalía General, las investigaciones comenzaron después de que varios consumidores denunciaran posibles irregularidades en los precios del combustible.

Los conductores sospechan que algunas estaciones no están reflejando los ahorros fiscales establecidos por la nueva legislación estatal.

Jackson explicó que su oficina está revisando cada denuncia y solicitando información a los establecimientos señalados.

“Cualquier gasolinera que no transfiera sus ahorros fiscales a los clientes está violando la ley, y estamos revisando todas las denuncias que recibimos”, afirmó el fiscal general.

También indicó que las autoridades esperan respuestas rápidas de las empresas contactadas.

“Ustedes son nuestros ojos y oídos, y estamos actuando en respuesta a sus reportes”, agregó, al agradecer la colaboración de los consumidores.

¿Las gasolineras violaron la ley?

No necesariamente. La Fiscalía General aclaró que las cartas enviadas representan el primer paso de una investigación.

Recibir una notificación no significa que una estación haya cometido una infracción. Por ahora, las autoridades están solicitando explicaciones sobre las prácticas de fijación de precios de los establecimientos.

El Departamento de Justicia estatal continuará evaluando la información antes de determinar si corresponde adoptar otras medidas.

La fiscalía no identificó públicamente a las 31 gasolineras investigadas ni especificó en qué ciudades se encuentran.

¿Hasta cuándo estará suspendido el impuesto a la gasolina?

La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó una suspensión temporal del impuesto estatal sobre la gasolina y el diésel mediante la Ley de Sesión 2026-62, firmada por el gobernador Josh Stein.

La suspensión comenzó el 10 de octubre y permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Datos clave de la suspensión:

Impuesto suspendido: 41 centavos por galón.

Combustibles incluidos: gasolina y diésel.

Inicio de la suspensión: 10 de octubre de 2026.

Finalización: 30 de noviembre de 2026.

La legislación busca ofrecer un alivio económico temporal a los conductores.

Sin embargo, la suspensión del impuesto no garantiza que todas las gasolineras tengan exactamente el mismo precio, debido a factores como los costos de distribución, adquisición del combustible y competencia local.

Lo que las autoridades están revisando es si los establecimientos cumplen con la obligación legal de trasladar los ahorros fiscales a sus clientes.

¿Cómo denunciar una gasolinera que no baja sus precios?

El Departamento de Justicia de Carolina del Norte habilitó la plataforma N.C. Fuel Check para recibir denuncias de consumidores.

Los conductores que sospechen que una gasolinera no está trasladando los ahorros pueden presentar un reporte mediante:

Página oficial: https://ncdoj.gov/ncfuelcheck

Teléfono: 1-877-5-NO-SCAM (1-877-566-7226).

¿Qué se necesita para presentar una denuncia?

Las autoridades recomiendan reunir la mayor cantidad posible de información sobre la estación y el precio del combustible.

Estos son los datos solicitados:

Nombre y dirección de la gasolinera. Fecha y hora de la visita. Precio por galón. Tipo o grado de combustible adquirido. Fotografías del letrero de precios y del recibo. Explicación detallada de por qué considera que no se trasladaron los ahorros fiscales. Precios observados en gasolineras cercanas, si dispone de esa información. Cualquier documentación adicional que respalde la denuncia.

La Fiscalía General señaló que continuará revisando los reportes para identificar posibles incumplimientos. Mientras tanto, las autoridades recomiendan que los conductores revisen los precios y conserven sus recibos cuando sospechen de posibles irregularidades.