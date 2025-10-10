Carolina del Norte entre los estados más mortales para conductores adolescentes

Los accidentes de tránsito con jóvenes al volante aumentaron un 25 % en la última década, y los adolescentes pagan el precio más alto. Menos experiencia y mayor propensión a conductas de riesgo los pone en grave peligro. Carolina del Norte es el noveno estado con el mayor riesgo de accidentes automovilísticos mortales para adolescentes.

La empresa Bumper analizó los datos de conductores jóvenes de 2023 de la NHTSA (el año más reciente disponible) para determinar los estados con el mayor riesgo de accidentes fatales entre adolescentes.

Estadísticas alarmantes

En 2023 (últimos datos disponibles) 2,148 adolescentes murieron en accidentes de tráfico, un 5 % más que en 2022.

(últimos datos disponibles) en accidentes de tráfico, un 5 % más que en 2022. 5,588 vidas se perdieron en choques que involucraron conductores jóvenes (incluyendo pasajeros, otros conductores, ciclistas y peatones).

en choques que involucraron conductores jóvenes (incluyendo pasajeros, otros conductores, ciclistas y peatones). Aunque representan solo 5.1 % de los conductores , los adolescentes estuvieron en 8.9 % de los choques fatales .

, los adolescentes estuvieron en . 180,209 jóvenes resultaron heridos, muchos de forma grave o permanente.

¿Qué hace que los adolescentes tengan más riesgo de accidentes?

No usar cinturón de seguridad

El 54 % de los adolescentes fallecidos no llevaba cinturón.

Conducir bajo los efectos del alcohol

30 % de los fallecidos habían consumido alcohol.

Entre los de 18 años, 1 de cada 3 tenía alcohol en su sistema.

tenía alcohol en su sistema. El 26 % excedió el límite legal de 0.08 %, aunque es ilegal para menores de 21 años.

Exceso de velocidad

Es un factor en casi 1 de cada 3 accidentes fatales.

Entre los hombres de 15 a 20 años, el 37 % viajaba a alta velocidad.

Distracciones al conducir

Llamadas, mensajes, música y pasajeros distraen y aumentan el riesgo.

Mirar el teléfono 5 segundos a alta velocidad equivale a conducir a ciegas el largo de un campo de fútbol.



Estados con mayor riesgo de accidentes fatales para adolescentes (2023)

# Estado Tasa por 100K jóvenes 1 Kentucky 138.36 2 New Mexico 79.02 3 Mississippi 74.33 4 Arizona 74.05 5 Tennessee 67.48 6 Arkansas 62.62 7 Florida 60.61 8 Missouri 59.58 9 North Carolina 59.14 10 Montana 58.50

Promedio nacional: 42.4 por 100,000

Los conductores adolescentes varones tienen más accidentes

Jóvenes hombres: 60.9 muertes por 100,000.

Jóvenes mujeres: 22.5 muertes por 100,000.

Riesgo casi 3 veces mayor para chicos, especialmente por velocidad, alcohol y no usar cinturón.

¿Qué hacer para evitar accidentes en conductores adolescentes?

Padres:

Exigir siempre el uso del cinturón, incluso en viajes cortos.

Limitar manejo nocturno y con amigos.

Firmar un acuerdo de conducción con reglas claras sobre pasajeros, teléfono y velocidad.

con reglas claras sobre pasajeros, teléfono y velocidad. Acompañar y supervisar horas de conducción, incluyendo condiciones difíciles como lluvia y carreteras rurales.

Hablar sobre velocidad, distracciones y alcohol de forma directa.



Adolescentes:

Usar el cinturón siempre, incluso en el asiento trasero.

Evitar distracciones: teléfono en “No molestar”, volumen de música moderado.

No aceptar pasajeros que inciten a riesgos.

Nunca conducir bajo efectos de alcohol o cannabis.



Con educación, supervisión y hábitos seguros, se puede reducir drásticamente el riesgo de accidentes fatales entre adolescentes. Cada medida cuenta: cinturón, atención al volante y responsabilidad pueden salvar vidas.