Carolina del Norte: Denuncian 82 casos de intimidación electoral

La coalición Protect Our Vote NC recibió más de 1,900 reportes y consultas durante el período de votación anticipada en Carolina del Norte, incluidos 82 relacionados con posibles actos de intimidación electoral contra votantes. Las denuncias se registraron antes de las elecciones generales del martes 3 de noviembre.

Según la organización, los reportes incluyen presencia de agentes policiales y personal de seguridad privada cerca de los centros electorales, presuntas intimidaciones contra votantes latinos, información incorrecta proporcionada por trabajadores electorales y amenazas telefónicas.

Las cifras corresponden al período de votación anticipada, desarrollado entre el 15 y el 31 de octubre de 2026.

La coalición difundió estos datos mientras el Departamento de Justicia federal se prepara para enviar observadores electorales federales a los condados de Mecklenburg, Wake y Alamance durante la jornada electoral.

¿Cuántas denuncias de intimidación electoral se registraron?

Protect Our Vote NC informó que su línea gratuita de asistencia electoral, 888-OUR-VOTE, recibió más de 1,900 comunicaciones durante los 17 días de votación anticipada.

De ellas, 82 estuvieron relacionadas con posibles actos de intimidación electoral. La organización también identificó 43 reportes vinculados con intimidación presencial y presencia policial.

Resumen de los reportes al 31 de octubre:

Categoría Reportes Total de comunicaciones recibidas Más de 1,900 Relacionadas con intimidación electoral 82 Relacionadas con intimidación presencial y presencia policial 43

La coalición no especificó cuántas de estas denuncias fueron confirmadas mediante investigaciones oficiales.

Tampoco indicó que las 1,900 comunicaciones correspondieran exclusivamente a irregularidades, ya que la línea también atiende preguntas y solicitudes de asistencia electoral.

Mecklenburg concentra reportes sobre presencia policial

Las denuncias relacionadas con posible intimidación electoral provinieron de 23 condados de Carolina del Norte.

Entre ellos se encuentran Mecklenburg, Wake, Union, Cabarrus, Iredell, Rowan, Guilford, Forsyth, Buncombe, Cumberland y Alamance.

Según Protect Our Vote NC, la mayoría de los reportes sobre presencia de agentes policiales en los centros de votación provino del condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte.

En Guilford, la organización recibió múltiples denuncias relacionadas con información incorrecta y presuntas conductas inapropiadas de trabajadores electorales.

Los reportes también describieron presencia de seguridad privada, actividades de personas que realizaban campaña cerca de los centros electorales, desinformación y dificultades para encontrar estacionamiento.

La coalición afirmó que sus voluntarios lograron ayudar a resolver la mayoría de los problemas reportados, aunque no proporcionó un desglose de resultados.

¿Qué pueden hacer los observadores federales en los centros de votación?

El Departamento de Justicia anunció el envío de observadores electorales a Mecklenburg, Wake y Alamance durante las elecciones del 3 de noviembre.

De acuerdo con las directrices de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte citadas por la coalición, los observadores electorales federales no pueden ingresar a los espacios de votación y deben permanecer fuera de las zonas de protección establecidas alrededor de los centros electorales.

Los votantes tampoco están obligados a conversar con esos observadores.

Es importante distinguir entre la observación electoral y la intimidación. La presencia de un observador no constituye, por sí misma, una violación de los derechos de los votantes.

Las reglas aplicables dependen de las funciones y la autorización de cada persona.

¿Qué dice la ley sobre intimidar a los votantes?

Las leyes estatales y federales prohíben la intimidación de personas que intentan ejercer su derecho al voto.

La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte recomienda que las autoridades electorales eviten mantener agentes policiales estacionados en los centros de votación durante la jornada.

También aconseja evitar situaciones en las que la presencia policial pueda interpretarse como vigilancia de los electores.

La legislación estatal, específicamente G.S. § 163-271, contempla sanciones por intimidación de votantes cometida por agentes policiales.

Por separado, la legislación federal establece restricciones sobre la presencia de tropas armadas en los lugares donde se realizan elecciones.

No toda presencia policial constituye intimidación. Las circunstancias y la conducta de los agentes son relevantes para determinar si existe una infracción.

¿Cómo denunciar intimidación electoral en Carolina del Norte?

La coalición Protect Our Vote NC mantendrá activa su línea gratuita de asistencia durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre.

Los votantes pueden llamar o enviar mensajes de texto para solicitar orientación sobre problemas en los centros de votación, dudas sobre sus derechos o posibles actos de intimidación.

Líneas de asistencia electoral:

Asistencia general en inglés: 888-OUR-VOTE (888-687-8683).

888-OUR-VOTE (888-687-8683). Atención en español: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682).

888-VE-Y-VOTA (888-839-8682). Ayuda multilingüe: 1-833-VOTE-NCAAT (833-868-3622).

Los electores también pueden consultar información oficial en la página de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte: www.ncsbe.gov.

Organizaciones vigilarán las elecciones en los 100 condados

Protect Our Vote NC anunció que continuará monitoreando los centros electorales de los 100 condados de Carolina del Norte durante el 3 de noviembre.

La coalición trabaja desde 2020 en iniciativas de protección electoral, prevención de la desinformación y asistencia a votantes.

Entre sus organizaciones participantes se encuentran Democracy NC, Forward Justice, North Carolina Black Alliance, NC Asian Americans Together, Southern Coalition for Social Justice y Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law.

Los voluntarios buscarán responder preguntas, documentar posibles irregularidades y ayudar a los electores a resolver dificultades durante la jornada.