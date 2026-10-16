¿Problemas al votar? Esta línea ofrece ayuda gratis en español

Los votantes latinos de Carolina del Norte podrán recibir asistencia gratuita en español durante la votación anticipada y las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. La organización sin fines de lucro El Pueblo anunció que ofrecerá orientación mediante la línea telefónica 888-VE-VOTA (1-888-839-8682) para resolver dudas y atender posibles problemas en los centros de votación.

El servicio estará disponible durante los 17 días de votación anticipada, del 15 al 31 de octubre, y durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre.

¿Dónde pedir ayuda en español para votar en NC?

Los electores podrán comunicarse con la línea gratuita:

888-VE-VOTA (1-888-839-8682)

El servicio funcionará de 7:30 a.m. a 7:30 p.m., durante el período de votación anticipada y el día de las elecciones, según informó El Pueblo.

El personal de la organización y sus voluntarios responderán preguntas sobre el proceso electoral y brindarán orientación ante dificultades en los centros de votación.

La línea forma parte de un programa nacional de asistencia electoral de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados.

¿Qué problemas pueden reportar los votantes?

El Pueblo explicó que su equipo está preparado para responder a preocupaciones relacionadas con desinformación, intimidación electoral y posibles incidentes en los centros de votación.

"Estamos listos para proveer información, asistencia y recursos para ayudar a los votantes latinos a ejercer su derecho al voto", afirmó Marlene Martínez, directora ejecutiva de El Pueblo.

Martínez también mencionó la preocupación de algunos residentes ante la posible presencia de agentes federales en lugares de votación.

La organización aclaró que ha coordinado esfuerzos con aliados estatales y nacionales para responder ante posibles incidentes.

El anuncio no confirma que agentes federales estén presentes en los centros electorales de Carolina del Norte.

¿Qué organizaciones ofrecerán asistencia electoral?

El Pueblo colaborará con una red de organizaciones no partidistas dedicadas a la protección de los votantes.

Entre sus aliados se encuentran:

NALEO , que administra la línea nacional de asistencia electoral en español.

, que administra la línea nacional de asistencia electoral en español. Democracy North Carolina , organización dedicada a la participación cívica.

, organización dedicada a la participación cívica. Southern Coalition for Social Justice , que trabaja en asuntos de derechos civiles y electorales.

, que trabaja en asuntos de derechos civiles y electorales. Forward Justice, organización que promueve el acceso a la justicia.

La colaboración busca facilitar el acceso a información electoral y ayudar a los votantes que enfrenten obstáculos al ejercer su derecho.

Guía gratuita para votar en Carolina del Norte

Además de la línea telefónica, El Pueblo ofrece una guía electoral no partidista en español, disponible en formato impreso y digital.

La información incluye el calendario electoral, las opciones de inscripción, las modalidades de votación y las principales contiendas.

Los recursos están disponibles en:

Guía para votantes: https://votemosnc.com/guia-para-votantes/

Plataforma educativa: https://votemosnc.com/

"Queremos que los votantes latinos tengan acceso a toda la información que necesitan para votar", explicó Eloy Tupayachi, gerente de estrategia digital y contenido de El Pueblo.

Fechas de las elecciones en Carolina del Norte

La votación anticipada comenzó el 15 de octubre y terminará el sábado 31 de octubre de 2026.

Durante este período, las personas elegibles podrán registrarse y votar el mismo día en los centros de votación anticipada.

Las elecciones generales se celebrarán el martes 3 de noviembre. Ese día no estará disponible el registro de nuevos votantes.

Solo los ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos legales pueden registrarse y votar.

Quienes necesiten asistencia en español pueden comunicarse con 888-VE-VOTA (1-888-839-8682).