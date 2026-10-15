Constantemente tomamos decisiones. Según un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, los adultos toman entre 33,000 y 35,000 decisiones al día, la vasta mayoría de las cuales ocurren de manera automática. Pese a esto, si no tomamos una decisión, otros lo harán por nosotros. A partir de esta semana, tenemos la oportunidad de luchar contra la apatía, vencer las excusas y tomar una de las decisiones más importantes del año: hacer que la voz de la comunidad latina cuente en las elecciones intermedias.

Esta no es una decisión cualquiera; su presencia será clave para definir los próximos dos años de gobierno de la Administración Trump.

Elecciones 2026: fechas y cómo votar

Las elecciones generales de Carolina del Norte se celebrarán el martes 3 de noviembre. Los votantes elegirán representantes federales, legisladores estatales, jueces y autoridades locales.

Sin embargo, no es necesario esperar hasta noviembre para participar. La votación anticipada presencial estará disponible del 15 al 31 de octubre. Una de las principales ventajas es que las personas elegibles que todavía no estén registradas podrán inscribirse y votar el mismo día. Esta opción no estará disponible durante la jornada electoral del 3 de noviembre.

¿Qué decide Carolina del Norte en estas elecciones?

Los cargos y asuntos que estarán en juego en las elecciones intermedias o de mitad de mandato en Carolina del Norte incluyen:

Congreso de Estados Unidos: un escaño en el Senado y los 14 distritos de la Cámara de Representantes.

un escaño en el Senado y los 14 distritos de la Cámara de Representantes. Legislatura estatal: los 50 escaños del Senado y los 120 de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte.

los 50 escaños del Senado y los 120 de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte. Poder Judicial: un puesto en la Corte Suprema estatal y tres en la Corte de Apelaciones.

un puesto en la Corte Suprema estatal y tres en la Corte de Apelaciones. Elecciones locales: jueces, fiscales de distrito, alguaciles, comisionados de condado y miembros de juntas escolares.

jueces, fiscales de distrito, alguaciles, comisionados de condado y miembros de juntas escolares. Elecciones municipales: en algunas jurisdicciones. En Mecklenburg, por ejemplo, se votará también por la aprobación de tres fondos: para mejorar el transporte público, viviendas a bajo precio y mejoramiento de vecindarios.

en algunas jurisdicciones. En Mecklenburg, por ejemplo, se votará también por la aprobación de tres fondos: para mejorar el transporte público, viviendas a bajo precio y mejoramiento de vecindarios. Referéndum estatal: sobre tres cambios a la Constitución estatal relacionados con la identificación para votar, impuestos sobre ingresos y propiedad.

Puede conocer más sobre los candidatos en la siguiente guía en español: votemosnc.com/guia-para-votantes

¿Cómo registrarse durante la votación anticipada?

Deberán presentar un documento que confirme su nombre y dirección actual. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Licencia de conducir de Carolina del Norte u otra identificación gubernamental que muestre nombre y dirección.

Factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario o comprobante de pago.

Cheque gubernamental u otro documento oficial con nombre y dirección.

Documentación de la institución educativa que confirme la residencia de estudiantes que viven en el campus.

¿Se necesita identificación para votar en Carolina del Norte?

Sí. Carolina del Norte exige que los votantes presenten una identificación con fotografía aceptada al votar presencialmente. Quienes voten por correo también deberán cumplir los requisitos de identificación aplicables a esa modalidad.

¿Dónde consultar su registro electoral y lugar de votación?

Puede obtener una papeleta de muestra y encontrar información sobre los centros de votación en la página de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte: www.ncsbe.gov

Solo los ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos legales pueden registrarse y participar en estas elecciones.

Votar no es una decisión más; se juega el futuro de millones de personas en el país y en el mundo. Su voto cuenta; su voz debe ser escuchada. Asuma esta responsabilidad y acuda a votar; no deje que otros decidan por usted y por nuestra comunidad.