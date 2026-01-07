Después de las fiestas navideñas y de Fin de Año, y con el retorno a las clases en enero, crece la preocupación por el repunte de enfermedades respiratorias. Las últimas tres semanas han sido críticas, registrando cifras históricamente elevadas de casos de influenza, virus respiratorio sincitial (VRS) y el coronavirus, según las autoridades de salud.

Entre el 21 de diciembre y el 3 de enero de este año, más del 20 % de los pacientes que acudían a una sala de urgencia lo hacían debido a síntomas de virus respiratorios, de acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS),

Durante este periodo, se registraron 7,026 admisiones hospitalarias de personas diagnosticadas o con síntomas de virus respiratorios. Casi tres de cada cinco pacientes (el 58,7 %), padecía de influenza. El total de casos fue de 4,114, lo que equivale a 296, por día, es decir, un paciente admitido con este virus cada 2 minutos.

70 muertes por influenza en Carolina del Norte

Otra de las principales preocupaciones de las autoridades de salud es el número de muertes relacionadas con la influenza. En la temporada de enfermedades respiratorias (entre junio 2024 y mayo 2025), se reportaron 542 muertes. La cifra más altas desde que comenzaron los reportes de casos en 2009.

Mientras que, desde octubre del 2025, se han reportado 71 muertes por influenza. Tres de cada cuatro fallecidos eran adultos mayores de 65 años.

“Estamos viendo un número de muertes más alto que el año pasado a esta altura de la temporada… No es demasiado tarde para que las personas reciban su vacuna contra la influenza este año, ya que aún estamos bastante temprano en la temporada, y eso puede ayudar a proteger de futuras enfermedades graves y muertes”, comentó la doctora Erica Wilson, directora médica de la unidad de consulta médica del NCDHHS, durante una rueda de prensa este 7 de enero.

Las autoridades alertan que la cifra no incluye a quienes, a pesar de tener síntomas, no buscan atención médica. Según datos de laboratorios de Carolina del Norte de la red de salud pública, en el mismo período, el total de personas con enfermedades relacionadas con virus respiratorios ascendió a más de 13,000.

Estos son los virus detrás de estos casos:

10,961 casos de influenza

529 casos de COVID-19

67 Adenovirus

1,031 virus respiratorio sincitial (VRS)

444 de rinovirus/enterovirus

106 de parainfluenza

102 metapneumovirus humano (causa principal del resfriado común)

Junto con la información, NCDHHS entregó las siguientes recomendaciones para protegerse contra enfermedades respiratorias:

Recibir la vacuna estacional.

estacional. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o desinfectante de manso a base de alcohol (aclaran que no es efectivo contra todos los virus, como el norovirus).

frecuente de manos con agua y jabón o desinfectante de manso a base de alcohol (aclaran que no es efectivo contra todos los virus, como el norovirus). Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos antes de lavarlas.

con las manos antes de lavarlas. Desinfectar superficies frecuentemente tocadas.

superficies frecuentemente tocadas. Cubrirse al toser y estornudar, luego desechar el pañuelo de inmediato.

y estornudar, luego desechar el pañuelo de inmediato. Quedarse en casa cuando esté enfermo.

¿Qué hacer si se siente enfermo?

Si tiene síntomas de un virus respiratorio como fiebre, malestar en el pecho, escalofríos, fatiga, cansancio, tos, secreción nasal, dolor de cabeza, garganta o musculares, pérdida del gusto, estornudos, entre otros, las recomendaciones son:

Quédese en casa y manténgase alejado de otras personas.

y manténgase alejado de otras personas. Si en 24 horas sus síntomas mejoran y no ha tenido fiebre sin tomar medicamentos, puede regresar a sus actividades normales, pero tome precauciones durante los siguientes 5 días para proteger a otras personas, ya que podría contagiarles con el virus que lo enfermó.

para proteger a otras personas, ya que podría contagiarles con el virus que lo enfermó. Si sus síntomas no mejoran, hágase una prueba de COVID-19 o influenza lo antes posible.

lo antes posible. Hable con un profesional médico sobre los resultados de la prueba y posibles tratamientos, aunque sus síntomas sean leves o haya dado negativo a uno de estos virus.

sobre los resultados de la prueba y posibles tratamientos, aunque sus síntomas sean leves o haya dado negativo a uno de estos virus. Evite el contacto con otras personas mientras no se sienta mejor y tome precauciones como mantener una buena higiene y usar mascarilla.

mientras no se sienta mejor y tome precauciones como mantener una buena higiene y usar mascarilla. Si no tiene un médico, encuentre un centro de salud comunitario cerca de usted. Los centros de salud le ofrecen atención sin importar su capacidad de pago.

¿Dónde encontrar un centro de salud comunitario?