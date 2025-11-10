Alerta de retiro de fórmula infantil peligrosa para bebés

Diego Barahona A.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) y el Departamento de Agricultura alertaron el 10 de noviembre a padres, cuidadores y proveedores de salud sobre un retiro masivo de fórmula infantil vinculado a un brote de botulismo en bebés.

Fórmula infantil contaminada: Un caso en Carolina del Norte

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés), hasta el 8 de noviembre se han confirmado 13 casos en 10 estados. En Carolina del Norte se investiga un caso sospechoso.

Producto retirado del mercado

ByHeart Inc. – Whole Nutrition Infant Formula

Lotes afectados:

206VABP/251261P2 (vencimiento: 01 de diciembre de 2026)



(vencimiento: 01 de diciembre de 2026) 206VABP/251131P2 (vencimiento: 01 de diciembre de 2026)



El producto se vende en tiendas y en línea, por lo que podría estar en hogares aunque no figure en estanterías.

¿Qué deben hacer las familias?

Si compraste esta fórmula infantil:

No la uses.

Devuélvela o deséchala de inmediato.

Lava superficies y utensilios que hayan estado en contacto con la fórmula ( agua caliente y jabón o lavavajillas ).

). Si es posible, toma una foto al lote antes de tirarla, para reportarlo con ls autoridades de salud.

El producto no está cubierto por SNAP/WIC y su retiro no causará escasez, ya que representa solo el 1 % del mercado. Hay otras alternativas seguras disponibles de fórmula infantil.

Señales de alerta de botulismo infantil

Los síntomas pueden tardar varias semanas en aparecer. Busca atención médica inmediata si un bebé que consumió la fórmula presenta:

Dificultad para alimentarse.



Problemas para tragar.



Menor expresión facial.



Falta de control de la cabeza.



Dificultad para respirar.



El botulismo es raro, pero potencialmente mortal. Es una emergencia médica.

“El botulismo en bebés puede ser mortal. Queremos evitar que más familias estén expuestas”, enfatizó la Dra. Kelly Kimple, Directora de Salud Pública de NCDHHS.

Información para proveedores de salud

NCDHHS ya envió una alerta clínica a médicos y hospitales para reforzar la vigilancia de posibles casos en bebés con síntomas compatibles.