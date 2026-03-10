Agencia AP incluye a La Noticia en iniciativa nacional de periodismo

El AP Fund for Journalism (APFJ), de la agencia de noticias The Associated Press (AP), anunció la incorporación de 50 nuevas organizaciones de noticias a su programa de apoyo al periodismo local, alcanzando 100 redacciones participantes en esta iniciativa nacional que busca fortalecer el ecosistema de noticias en Estados Unidos. La Noticia está entre las organizaciones de noticias seleccionadas.

El programa está diseñado para impulsar el periodismo de servicio público, mejorar el acceso a información confiable y apoyar a medios locales para que puedan servir mejor a sus comunidades.

Un programa que busca fortalecer el periodismo local

El APFJ lanzó el programa piloto en abril de 2025 con 50 redacciones y ahora duplica su alcance con esta expansión.

Según Rachel White, directora ejecutiva del fondo, el crecimiento del programa es un paso clave para apoyar el periodismo local en todo el país.

“En menos de un año ya estamos ayudando a medios locales a avanzar más rápido, llegar a más personas y servir mejor a sus comunidades”, afirmó.

El objetivo del programa es continuar creciendo a 150 redacciones participantes para finales de 2026.

AP: Recursos y herramientas para medios locales

Las redacciones participantes reciben acceso a contenido periodístico no partidista de The Associated Press, incluyendo cobertura electoral y temas de interés público.

Además, el programa ofrece:

Herramientas tecnológicas.

Servicios para adaptar contenido a audiencias locales.

Capacitación.

Recursos para mejorar la sostenibilidad financiera de los medios.

Otro beneficio importante es que los medios participantes también pueden compartir su propio contenido a través de la red de distribución de AP, ampliando el alcance de sus historias.

Enfoque en medios en español y universitarios

Esta nueva fase del programa incluye tres grupos principales de redacciones: medios en español destacados, organizaciones periodísticas universitarias y medios regionales del suroeste de Estados Unidos.

El objetivo es fomentar colaboraciones, intercambio de contenido y proyectos conjuntos entre medios con audiencias similares.

Entre los nuevos participantes se encuentran varios medios destacados como Block Club Chicago, Borderless Magazine, El Paso Matters, Voice of San Diego, La Raza Chicago y La Noticia. Esta es la lista completa de los seleccionados:

Baltimore Beat, Block Club Chicago, Borderless Magazine, Boulder Reporting Lab, CALÓ News, Capitol News Illinois, Caplin News, The Current (Lafayette), El Comercio de Colorado, El Paso Matters, El Tecolote, Esta es la Cosa, Fairbanks Daily News-Miner, Fort Worth Report, India Currents, Juneau Independent, Kodiak Daily Mirror, La Esquina Texas, La Noticia, La Raza Chicago, Latino Herald, Long Beach Post, LOOKOUT, Marfa Public Radio, Nashville Banner, New Mexico In Depth, Niner Times, Noticias para Inmigrantes, Planeta Venus, Queer Kentucky, Se Habla Media, Signal Ohio, The 74, The Argonaut, The Current (Georgia), The Daily Egyptian, The Daily Pennsylvanian, The Daily Nebraskan, The LA Local, The Lexington Observer, The Long Beach Current, The Mercer Cluster, The New Bedford Light, The Red & Black, The Round Up, The Sunflower, Underscore Native News, Voice of San Diego y WyoFile.

Fundada en 1846, The Associated Press es una organización global de noticias independiente dedicada al periodismo factual y verificado. Actualmente, más de la mitad de la población mundial consume información producida por AP a través de distintos medios y plataformas.

Sobre el AP Fund for Journalism

El AP Fund for Journalism fue creado por The Associated Press en 2024 con el objetivo de apoyar el periodismo de servicio público en Estados Unidos y garantizar el acceso a información confiable y basada en hechos.

La iniciativa busca reforzar la cobertura en áreas clave como democracia, educación, salud, cambio climático, noticias estatales y locales.