Translate with AI to
WhatsAppMessengerTelegramLinkedInPinterestRedditSMSPrint

Conocer los días festivos del año 2026 ayuda a planificar los días de descanso, vacaciones de fin de semana largo, o simplemente cualquier actividad especial para la que requieras un día libre. Pero hay un detalle importante: no todos los festivos incluyen horario no laborales que te permita saltarte el trabajo para planear algo en familia.

Hay que distinguir entre los días festivos federales y los nacionales, ya que se comportan de manera diferente y esto es relevante a la hora de saber si cierran las oficinas, los bancos, las escuelas, así como las oficinas gubernamentales y otras instancias.

Calendario oficial: Días festivos federales 2026

En Estados Unidos, los días festivos del año son 11, y los estableció el Congreso en el Título V del Código del país. Cabe destacar que hasta el 2021 solo eran 10, pero el presidente Joe Biden incorporó el Día de Emancipación o Juneteenth.

Durante los días considerados como feriado federal, la mayoría de las oficinas de Gobierno cierran, con contadas excepciones, así como los bancos y las instituciones educativas. Sin embargo, algunos negocios del sector privado operan como cualquier otro día hábil.

Si un feriado cae en sábado, la mayoría de los empleados federales y otras instancias observarán el festivo el viernes anterior a efectos de pago y licencia. Por otro lado, si un feriado cae en domingo, para la mayoría de los empleados federales y de otras instancias, se tratará como un feriado, a efectos de pago y licencia, el siguiente lunes.

FechaFestividad
Jueves 1 de eneroAño Nuevo
Lunes 19 de enero (tercer lunes de enero)Día de Martin Luther King Jr.
Lunes 16 de febrero (tercer lunes de febrero)Cumpleaños de George Washington
(también denominado Día de los Presidentes)
Lunes 25 de mayo (último lunes de mayo)Memorial Day
Viernes 19 de junioDía de la emancipación (Juneteenth)
Viernes 3 de julioDía de la Independencia
Lunes 7 de septiembre (primer lunes de septiembre)Día del Trabajo (Labor Day)
Lunes 12 de octubreDía de la Raza o de la Hispanidad
Miércoles 11 de noviembreDía de los veteranos
Jueves 26 de noviembre (cuarto jueves de noviembre)Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)
Viernes 25 de diciembreNavidad
Fuente: Oficina de Administración de Personal

¿Qué diferencia hay entre los días festivos federales y nacionales?

Los días festivos federales son fechas inamovibles, y la mayoría son días de descanso. No obstante, hay que hacer notar que los estados son autónomos para no celebrar un día festivo. Tal es el caso del Día de los Presidentes, que no se celebra en 11 estados; y el Día de la Raza, que únicamente se festeja en 34 estados.

Por otro lado, hay innumerables fechas de alcance regional, y otras nacionales, entre las que se incluyen celebraciones sin mayor impacto en lo laboral:

Día festivoNombre localFecha de celebración
Martes de CarnavalFat TuesdayMartes 17 de febrero
Fiesta de San PatricioSt. Patrick's DayMiércoles 17 de marzo
Viernes SantoGood FridayViernes 3 de abril
Domingo de PascuaEaster SundayDomingo 5 de abril
Día de la MadreMother's DayDomingo 10 de mayo
Día de la BanderaFlag DayDomingo 14 de junio
Día del PadreFather's DayDomingo 21 de junio
Día PatrióticoPatriot DayViernes 11 de septiembre
Día de la ConstituciónConstitution DayJueves 17 de septiembre
HalloweenHalloweenSábado 31 de octubre
Día de la ConstituciónBill of Rights DayMartes 15 de diciembre
Noche ViejaNew Years EveJueves 31 de diciembre
Fuente: DatosMundial.com

¿Si trabajo en día feriado se me debe pagar doble o se debe descansar?

Las leyes del país no exigen a los empleadores que paguen a los empleados por el tiempo no trabajado, incluyendo vacaciones o feriados. Según el Departamento de Trabajo, este beneficio se puede recibir de común acuerdo con el patrono. De esa forma, un empleado con días feriados pagados generalmente recibe un día libre con pago por ciertos días feriados oficiales.

Actualmente, muchas instituciones estatales y privadas incluyen los feriados federales como días libres pagados para sus trabajadores. Ahora bien, los montos a pagar no son doble, sino que los empleados reciben su tarifa de pago básico, tal como lo indica la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés).

En el caso de los feriados nacionales, no existe obligación alguna de remuneración extra.

Lic. en Comunicación Social. MBA en Mercadeo. CEO de Link BTL. Disfruto de leer y escribir. Soy madre y esposa agradecida con la vida. jgimenez@lanoticia.com