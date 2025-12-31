Conocer los días festivos del año 2026 ayuda a planificar los días de descanso, vacaciones de fin de semana largo, o simplemente cualquier actividad especial para la que requieras un día libre. Pero hay un detalle importante: no todos los festivos incluyen horario no laborales que te permita saltarte el trabajo para planear algo en familia.

Hay que distinguir entre los días festivos federales y los nacionales, ya que se comportan de manera diferente y esto es relevante a la hora de saber si cierran las oficinas, los bancos, las escuelas, así como las oficinas gubernamentales y otras instancias.

Calendario oficial: Días festivos federales 2026

En Estados Unidos, los días festivos del año son 11, y los estableció el Congreso en el Título V del Código del país. Cabe destacar que hasta el 2021 solo eran 10, pero el presidente Joe Biden incorporó el Día de Emancipación o Juneteenth.

Durante los días considerados como feriado federal, la mayoría de las oficinas de Gobierno cierran, con contadas excepciones, así como los bancos y las instituciones educativas. Sin embargo, algunos negocios del sector privado operan como cualquier otro día hábil.

Si un feriado cae en sábado, la mayoría de los empleados federales y otras instancias observarán el festivo el viernes anterior a efectos de pago y licencia. Por otro lado, si un feriado cae en domingo, para la mayoría de los empleados federales y de otras instancias, se tratará como un feriado, a efectos de pago y licencia, el siguiente lunes.

Fecha Festividad Jueves 1 de enero Año Nuevo Lunes 19 de enero (tercer lunes de enero) Día de Martin Luther King Jr. Lunes 16 de febrero (tercer lunes de febrero) Cumpleaños de George Washington

(también denominado Día de los Presidentes) Lunes 25 de mayo (último lunes de mayo) Memorial Day Viernes 19 de junio Día de la emancipación (Juneteenth) Viernes 3 de julio Día de la Independencia Lunes 7 de septiembre (primer lunes de septiembre) Día del Trabajo (Labor Day) Lunes 12 de octubre Día de la Raza o de la Hispanidad Miércoles 11 de noviembre Día de los veteranos Jueves 26 de noviembre (cuarto jueves de noviembre) Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) Viernes 25 de diciembre Navidad Fuente: Oficina de Administración de Personal

¿Qué diferencia hay entre los días festivos federales y nacionales?

Los días festivos federales son fechas inamovibles, y la mayoría son días de descanso. No obstante, hay que hacer notar que los estados son autónomos para no celebrar un día festivo. Tal es el caso del Día de los Presidentes, que no se celebra en 11 estados; y el Día de la Raza, que únicamente se festeja en 34 estados.

Por otro lado, hay innumerables fechas de alcance regional, y otras nacionales, entre las que se incluyen celebraciones sin mayor impacto en lo laboral:

Día festivo Nombre local Fecha de celebración Martes de Carnaval Fat Tuesday Martes 17 de febrero Fiesta de San Patricio St. Patrick's Day Miércoles 17 de marzo Viernes Santo Good Friday Viernes 3 de abril Domingo de Pascua Easter Sunday Domingo 5 de abril Día de la Madre Mother's Day Domingo 10 de mayo Día de la Bandera Flag Day Domingo 14 de junio Día del Padre Father's Day Domingo 21 de junio Día Patriótico Patriot Day Viernes 11 de septiembre Día de la Constitución Constitution Day Jueves 17 de septiembre Halloween Halloween Sábado 31 de octubre Día de la Constitución Bill of Rights Day Martes 15 de diciembre Noche Vieja New Years Eve Jueves 31 de diciembre Fuente: DatosMundial.com

¿Si trabajo en día feriado se me debe pagar doble o se debe descansar?

Las leyes del país no exigen a los empleadores que paguen a los empleados por el tiempo no trabajado, incluyendo vacaciones o feriados. Según el Departamento de Trabajo, este beneficio se puede recibir de común acuerdo con el patrono. De esa forma, un empleado con días feriados pagados generalmente recibe un día libre con pago por ciertos días feriados oficiales.

Actualmente, muchas instituciones estatales y privadas incluyen los feriados federales como días libres pagados para sus trabajadores. Ahora bien, los montos a pagar no son doble, sino que los empleados reciben su tarifa de pago básico, tal como lo indica la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés).

En el caso de los feriados nacionales, no existe obligación alguna de remuneración extra.