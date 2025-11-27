Se acerca el Black Friday, pero también el Cyber Monday 2025, dos días de descuentos para que puedas comprar, sin embargo, en el segundo muchas ofertas en línea suelen superar a las hechas durante el "viernes negro".

¿Qué es el Cyber Monday? Origen e historia

El Cyber Monday, conocido como el "lunes cibernético", es una celebración que sucede el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Se ha convertido en un día de compras y descuentos por internet de renombre mundial.

Comenzó como una estrategia de ventas online que luego se expandió internacionalmente, ofreciendo grandes promociones, sobre todo en tecnología y electrónica.

El Cyber Monday 2025 será el próximo lunes 1° de diciembre.

¿Qué diferencia hay entre el Cyber Monday y Black Friday?

Tanto el Black Friday como el Cyber Monday son días de grandes descuentos, especialmente en áreas como tecnología, electrónica y juguetes.

A pesar de que ambos ofrecen rebajas similares, el Cyber Monday se enfoca más en ventas online, mientras que el Black Friday engloba tanto compras en línea como en tiendas físicas. Las ofertas suelen mantenerse desde la semana previa al Black Friday hasta el Cyber Monday, pero comprar el último día puede acarrear riesgos como la falta de existencias o cambios en los precios.

¿Cómo se celebra Cyber Monday en Carolina del Norte?

En Carolina del Norte, varias tiendas y centros comerciales participan en el Black Friday con horarios específicos. Por ejemplo, el Carolina Place Mall, Charlotte Premium Outlets, Concord Mills Mall, Northlake Mall y SouthPark tienen horarios especiales para el Black Friday, generalmente desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

La mayoría de tiendas tanto grandes como pequeñas suelen tener descuentos en línea, tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday, por lo que lo ideal es revisar sus páginas y redes sociales para descubrir el próximo lunes las ofertas.

