A medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias (27 de noviembre), es esencial estar al tanto de los horarios de las tiendas para planificar tus compras y actividades.

Recuerda que durante este día, muchas tiendas permanecen cerradas, ya que se están preparando para el Black Friday, programado para el 28 de noviembre de 2025. Además, es probable que otros servicios también estén inactivos.

¿Qué tiendas estarán abiertas en Día de Acción de gracias?

La mayoría de las grandes tiendas, como Walmart, Target y Costco, optarán por cerrar sus puertas durante el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, algunas tiendas de comestibles y farmacias estarán abiertas, aunque con horarios ajustados.

A continuación, presentamos una guía de qué tiendas estarán abiertas y cuáles permanecerán cerradas el jueves 27 de noviembre de 2025.

Tiendas abiertas

Big Lots

CVS

Tiendas de comestibles Kroger (Baker's, City Market, Dillons, Food 4 Less, Fred Meyer, Gerbes, King Soopers, Kroger, Pick'n Save, QFC, Ralphs, entre otras)

Meijer

Safeway

Walgreens

Wholes Foods

Food Lion y Harris Teeter (Generalmente están abierto, pero cierran temprano).

Es importante tener en cuenta que estos horarios pueden variar a nivel local, por lo que se recomienda verificar con la tienda específica para obtener información detallada.

Tiendas Cerradas

Algunas de las principales tiendas cerrarán sus puertas en el Día de Acción de Gracias. Entre ellas se encuentran:

ALDI

Academy Sports

Bath & Body Works

BJ's Wholesale Club

Best Buy

Costco

Dick's Sporting Goods

Home Depot

Hyvee

JCPenney

Kohl's

Lowe's

Macy's

Michael's

Petco

Publix

REI

Sam's Club

Simon Malls

Target

Trader Joe's

Walmart

Patagonia

Además, también cerrarán los siguientes centros comerciales:

Northlake Mall

Carolina Place Mall

SouthPark Mall

Carolina Premium Outlets en Smithfield

Charlotte Premium Outlets

Concord Mills Mall

¿Los servicios estarán abiertos el Día de Acción de Gracias?

Además, las oficinas gubernamentales a nivel estatal, local y federal permanecerán cerradas. Esto incluye el servicio postal, las oficinas de gobierno y la bolsa de valores.

¿Cierran los bancos en Charlotte?

El Día de Acción de Gracias es una fecha feriada a nivel federal en Estados Unidos, por lo tanto, al igual que las oficinas antes mencionadas, los bancos del país tampoco prestarán servicios.

¿Qué pasa si trabajo en día festivo?

Si se trabaja en un día festivo, no es obligatorio recibir pago adicional a menos que el contrato laboral lo estipule. La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) solo requiere el pago de horas a una tasa de 1.5 veces la paga regular después de trabajar más de 40 horas en una semana.

La compensación por días festivos depende de las promesas del empleador; por ejemplo, si se promete pagar tiempo y medio en un día festivo, pero por ley no hay ninguna obligación de pagarlo.

Recomendación para las compras en Día de Acción de gracias

Se recomienda hacer con anticipación sus compras y actividades para el Día de Acción de Gracias, teniendo en cuenta los horarios ajustados y cierres de algunas tiendas, además de que mucha gente pueda realizar compras de último minuto.