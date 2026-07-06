Sivan Gobrin: chilena busca combatir el antisemitismo a través de la educación

Lo que comenzó como la frustración de una joven chilena ante la cobertura mediática del conflicto en Medio Oriente se convirtió en una carrera dedicada a la educación y la lucha contra el antisemitismo.

Sivan Gobrin, periodista nacida en Israel y criada en Chile, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar el antisemitismo y promover la educación como herramienta para combatir el odio.

Actualmente trabaja con la Liga Antidifamación (ADL) en Israel, colabora con medios de comunicación en Sudamérica y se desempeña como vicepresidenta y vocera de la Comunidad Chilena de Israel, impulsando el diálogo y la concienciación frente a la desinformación y los prejuicios.

“Yo nací en Israel, pero me crié en Chile. Entonces como que soy chilena de mentira”, dijo entre risas. “Mi mamá es chilena, mi papá es argentino.”

Actualmente vive en Israel, donde trabaja en temas relacionados con educación sobre el antisemitismo y el Holocausto. Sin embargo, asegura que gran parte de su identidad y formación estuvo marcada por Latinoamérica.

Una vocación nacida del periodismo

Gobrin explicó que su interés por el periodismo surgió durante la Segunda Intifada, una etapa de violencia entre israelíes y palestinos a principios de los años 2000.

“Decidí estudiar periodismo durante la época de la segunda intifada, justamente porque me daba mucha rabia ver cómo los medios tomaban el tema.”

Según contó, sentía que la cobertura que observaba en los medios latinoamericanos no reflejaba adecuadamente la complejidad de los acontecimientos.

“Decidí que yo iba a cambiar el mundo y lo intenté.”

Después de graduarse, se mudó a Israel para cursar una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí construyó una familia y continuó especializándose en temas relacionados con el antisemitismo.

“Me encanta lo que hago”, afirmó. “Uno trata de poner su granito de arena y de hacer de este mundo un mundo mejor y poder dejarles a mis hijos también un mundo mejor.”

La educación como respuesta al odio

A lo largo de su carrera, Gobrin ha llegado a una conclusión: muchos prejuicios nacen de la desinformación.

“Hay gente que simplemente no sabe y se come los prejuicios.”

Por esa razón, ha enfocado gran parte de su trabajo en la educación.

“Yo creo que hay un tema que también parte de la educación y por eso me he dedicado a la educación del antisemitismo”.

Incluso cuando recibe mensajes ofensivos en redes sociales, intenta abrir espacios de conversación.

“A mí me ha tocado hablar con gente que me ha mandado, por ejemplo, inbox así en mi Instagram, no sé, que me insultan, algo así. Me ha tocado una o dos veces conversar con la persona y decir, ‘a ver, para un poquito, ¿qué es lo que sabes tú?’, porque a veces ni siquiera saben decir dónde está Israel en el mapa.”

El papel de los medios y las nuevas generaciones

Durante su presentación, Gobrin destacó el papel que tienen los periodistas y comunicadores en la lucha contra la desinformación.

“Siempre hacer un “fact checking’, creo yo, es importante.”

También señaló que la velocidad de las redes sociales hace más difícil distinguir entre información verificada y contenido engañoso.

Y agregó: “No solamente no caer en el antisemitismo, sino no caer en prejuicios.”

“No necesitas ser judío para combatir el antisemitismo”

Uno de los mensajes centrales de Gobrin es que la lucha contra el antisemitismo no debe recaer únicamente en la comunidad judía.

“No necesitas ser judío para combatir el antisemitismo.”

Para ella, se trata de una responsabilidad compartida.

“Combatir el antisemitismo no es solamente responsabilidad de los judíos, sino de toda la sociedad.”

Considera que periodistas, estudiantes y ciudadanos pueden desempeñar un papel importante denunciando injusticias y promoviendo información responsable.

“Cuando ven alguna injusticia, si pueden escribir un artículo, cuando hagan el trabajo de investigación, todo influye.”

Una visión optimista

A pesar del aumento del antisemitismo que se observa en distintas partes del mundo, Gobrin mantiene la esperanza de que la educación pueda generar cambios.

También expresó su confianza en que las nuevas generaciones aprendan a utilizar las redes sociales de manera más responsable.

“Tengo la esperanza de que la gente aprenda a usar las redes sociales de forma productiva.”

Para Gobrin, la educación, el periodismo y el diálogo siguen siendo herramientas fundamentales para combatir el odio. Y su mensaje es claro: “No hace falta ser judío para poder combatirlo.”