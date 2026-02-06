Yadira Hernández Castro, de 18 años, salió a visitar a una amiga la noche del sábado 31 de enero en Concord, en medio de la tormenta invernal. Se despidió de su familia y el último mensaje que les envió fue para anunciar que ya iba de regreso a casa. Sin embargo, Yadira jamás regresó. La tragedia se confirmó el lunes 2 de febrero, cuando se halló su cuerpo sin vida.

El caso de Yadira se convirtió en una lucha familiar contra la versión oficial de la policía de Concord, que apunta al alcohol y el frío como causas de su muerte. La familia duda de esta explicación y defiende que la joven era responsable y nunca se alejaba sin avisar. Aseguran que hay muchas interrogantes, pero pocas respuestas.

El último mensaje de Yadira antes de desaparecer

El 31 de enero fue el último día que la familia Hernández Castro vio a Yadira. La joven salió de su casa cerca del Oakwood Cemetery en Concord con rumbo a la casa de una amiga, quien vive a menos de una milla de distancia, en Pine Street NW. Un recorrido de un poco más de 30 minutos caminando, con la diferencia de que en esa oportunidad el camino estaba lleno de nieve debido a la tormenta invernal.

“La semana pasada mi hermana me mandó un video emocionada por la nieve. Me decía que quería jugar con la nieve, porque nunca había mirado tanta”, recordó Laura Hernández, una de las cuatro hermanas de Yadira.

Yadira, según sus padres informaron a la policía, se fue con el compromiso de regresar a las 8:00 p.m., pero salió de la casa de su amiga después de las 10:30 p.m. A las 10:50 p.m., le envió un último mensaje a su padre para decirle que “ya iba en camino”. Luego dejó de responder.

En su hogar, sus padres, Frumencio y Edith, esperaban su regreso, pero a cada minuto que pasaba aumentaba su preocupación.

“Ellos sintieron que algo había pasado porque ella no deja de comunicarse con ellos, así que salieron a buscarla y la buscaron hasta la mañana. Durmieron solo como dos horas. Luego, el domingo mis padres y hermanos volvieron a salir porque no teníamos rastro. El lunes, en la desesperación, mis padres se comunicaron con toda la comunidad”, dijo Laura.

Tanto vecinos como líderes de la comunidad viralizaron imágenes de Yadira para alertar sobre la desaparición de la joven.

“Todo el mundo estaba preocupado. Inicialmente, por todo lo que está pasando a nivel nacional… Se reunieron más de 50 personas y empezaron a buscarla, pero lo que encontraron fue el cuerpo de la niña ya sin vida. Como representante de la comunidad, como latina, como persona, madre y hermana, creo que estas cosas traumatizan a uno. Es profundamente doloroso y entristece que una niña de 18 años haya perdido la vida y ver lo que está viviendo esta familia”, dijo a La Noticia la concejal de Concord del Distrito 4, Alvarys Santana.

Investigan las circunstancias detrás de su muerte

A través de un comunicado, la policía de Concord informó que inició la investigación el domingo 1.° de febrero en la mañana y que un video mostraba a la joven caminando cerca del área de Academy Avenue NW y Glenn Street NW en Concord a las 12:27 a.m. de ese día.

“Los investigadores sospechan que el consumo de alcohol y las temperaturas extremadamente frías contribuyeron a la muerte de Castro, y la evidencia actual no sugiere que haya habido un acto criminal. La policía continúa investigando, y la causa oficial de la muerte será determinada por el médico forense estatal”, indica el escrito.

La Noticia contactó al Departamento de Policía de Concord para más información. Su respuesta fue que se encuentra trabajando para comunicarse nuevamente con la familia y proporcionarles actualizaciones.

Tampoco respondieron, porque en su comunicado, afirman que fueron ellos quienes encontraron el cuerpo de Yadira el lunes. Mientras que la familia contradice esta versión, asegurando que fueron los vecinos y ellos mismos quienes hallaron el cuerpo, durante una intensa búsqueda en la que participaron desde el día anterior.

“Ella no es así; ella era una persona responsable”

Este primer informe, que apunta al alcohol y el frío como causas de su muerte, deja a la familia con muchas preguntas sin respuestas. Temen que fue víctima de otras circunstancias y piden una investigación más exhaustiva.

“Están diciendo que nomás fue el alcohol y la nieve, que fue el frío extremo que falleció, y obvio el clima afectó la búsqueda, pero creemos que a lo mejor también fue otra cosa. Ella conocía la ruta. Siempre caminaba en el área. Era algo común. Ella creció aquí, sabía sus calles y se familiarizaba con el área. No entendemos cómo todo esto pasó a una milla”, cuestiona Laura.

La joven se graduó recientemente de Concord High School. Su hermana la recuerda como una buena estudiante que quería continuar sus estudios mientras trabajaba.

Yadira Hernández en su graduación de Concord High School (Foto: Laura Hernández).



Agregó: “Ella no es así; ella era una persona responsable. Además, ella había dicho que la iban a dejar en la casa de regreso, pero al final, ¿por qué la dejaron ir sola? Mis padres fueron a la casa de su amiga, pero no abrió la puerta; solo dijo que ‘ella se fue solita’... Tampoco ayudó a buscarla y luego no contestó nuestras preguntas”.

“Creo que es importante seguir las leyes, pero que a veces ignoramos que los padres conocen mejor a sus hijos y, cuando algo no es normal, actúan. Por eso los padres de Yadira salieron a investigar. Es importante que haya justicia para esta familia, si es que pasó algo”, comentó la concejal Santana.

Familia pide ayuda para los gastos funerarios y ampliar investigación

La familia aún busca un cierre, una explicación de lo que ocurrió esa noche. Y más allá del fallecimiento, también recuerdan a Yadira como una joven trabajadora y con sueños de salir adelante.

“Ella trabajaba con una hermana en un camión de comida mexicana. Era una niña buena, tenía muchas metas, planes y le contentaba pensar que iba a continuar con sus estudios. Siempre hablaba sobre lo que quería hacer. Un día quería ser piloto, al otro hacer cabello, al otro un curso de uñas. Quería hacer muchas cosas y nomás tenía 18 años”, dijo Laura.

Para ayudar con los gastos inesperados del funeral de Yadira y ampliar la investigación con recursos adicionales, la familia inició una campaña por GoFundMe. Para ayudar, visita el siguiente enlace.

“Mientras lidiamos con esta devastadora pérdida, también sospechamos que hubo un acto criminal en su muerte. Para buscar respuestas y justicia para Yadira, estamos buscando recursos adicionales que nos ayuden en este asunto”, indica la campaña.