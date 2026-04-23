Un joven latino de Charlotte falleció el 19 de abril después de sufrir un grave accidente. Se trata de Pablo Daniel Martínez De La Torre, quien iba conduciendo su motocicleta cuando fue impactado durante un cruce en East WT Harris Boulevard. Ahora, su familia está pidiendo ayuda para solventar los gastos funerarios.

Tragedia tras accidente de tráfico

El accidente ocurrió alrededor de las 12:43 a.m. del 19 de abril, según la información del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Reportan que respondieron a una llamada por un accidente de tráfico con varios heridos.

“Al llegar, los agentes encontraron un Toyota Corolla con daños en la parte delantera y una motocicleta BMW fuera de la carretera con daños considerables. Cerca de la motocicleta, localizaron a su conductor, Pablo Daniel Martínez De La Torre, de 24 años. El Sr. Torre fue trasladado al hospital con heridas que ponían en peligro su vida”, señala el comunicado.

La investigación indica que el vehículo (Toyota) giraba a su izquierda cuando chocó con la motocicleta. Se determinó que el conductor no estaba bajo efectos de alcohol o drogas. Aunque Pablo Daniel llevaba un caso, sus heridas fueron muy graves y falleció en la madrugada.

La familia pide ayuda a la comunidad

“Pablo (conocido por muchos como Danny) fue un hijo, hermano, cuñado, tío y amigo maravilloso, cariñoso y amoroso. Si lo conocías, sabes cuánto le importaban su familia, los autos, su motocicleta y jugar fútbol. Siempre estaba tratando de superarse y siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos”, señaló Milanny Martínez, cuñada de Pablo en una campaña por GoFundMe.

Además, añadió que el joven latino se unió al Ejército de Estados Unidos para ayudar a su padre y por su vocación de servir al país. Con esta campaña, la familia espera cubrir los gastos funerarios del joven.

El servicio funerario se llevará a cabo este 26 de abril a las 10:00 a.m. en External Service Location. Para ayudar a la familia, puedes hacer tu donación a través del siguiente enlace.