El Día de Acción de Gracias es una festividad especial que reúne a familiares y amigos para expresar gratitud por las bendiciones recibidas a lo largo del año. Sin embargo, la celebración de esta fecha a menudo viene acompañada de grandes gastos, especialmente al preparar la cena tradicional.

Esto no siempre debe ser así. La cena de Día de Acción de Gracias no tiene por qué dejar un agujero en el bolsillo. En su lugar, hay formas inteligentes de disfrutar de una comida deliciosa y asequible junto a los seres queridos para compartir con gratitud y alegría, y sin preocupaciones financieras.

¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias 2025?

Desde 1941 Acción de Gracias se lleva a cabo el cuarto jueves del mes de noviembre, por decreto del presidente Franklin Roosevelt. Ya en 1863, Abraham Lincoln lo había decretado como feriado nacional.

En 2025, esta festividad caerá el 27 de noviembre, marcando un día de agradecimiento y celebración en todo el país. Aunque cada año la fecha puede variar, siempre es un día para reunirse en familia y amigos, y disfrutar de una comida especial.

Marque esa fecha en el calendario, puesto que una de las pautas para ahorra en la cena es planificar con antelación y evitar compras de último minuto, que suelen resultar más costosas.

¿Cuáles son los platillos típicos para la cena de Acción de Gracias?

La cena del Día de Acción de Gracias suele incluir una variedad de platillos tradicionales, entre los que destacan:

Pavo relleno,

puré de papas,

salsa de arándanos

y pastel de calabaza.

Estos manjares, aunque deliciosos, pueden contribuir significativamente a los gastos festivos. Es importante considerar cuidadosamente qué platos se servirán y en qué cantidad, para evitar excesos innecesarios.

¿Cómo ahorrar dinero en la cena del Día de Acción de Gracias?

Para evitar que Acción de Gracias se convierta en una costosa celebración familiar, es conveniente hacer algunos ajustes:

1. Planificación anticipada

No hay que dejar todo para el último momento. Uno de los aspectos más importantes para gastar poco dinero en la cena de Acción de Gracias es la planificación anticipada. Hacer una lista detallada de los ingredientes necesarios y comprarlos al menos una semana antes, puede ayudarte a aprovechar ofertas y descuentos antes de que se agoten los suministros.

2. Compra inteligente

Antes de comprar en un solo lugar, hay que tomarse el tiempo para verificar precios en distintos lugares. De este modo, se podrán evaluar las opciones para optimizar los costos.

3. Compartir la carga

Acción de Gracias es compartir, así que como anfitrión no es necesario sentirse obligado a asumir todos los costos de la cena. Cada invitado puede contribuir trayendo un platillo o bebida. Esto no solo reduce la carga financiera, sino que también agrega variedad a la mesa.

4. Escoger las alternativas asequibles

El menú puede ser amplio y variado, así que es posible considerar sustituir carnes más caras por opciones más asequibles o explorar recetas creativas que utilicen ingredientes económicos y aún así ofrezcan un sabor delicioso.

5. Comida hecha en casa

En ocasiones las personas prefiere encargar los platos típicos de la cena, encareciendo el costo. Lo ideal es preparar todo en casa en lugar de comprar versiones preenvasadas o encargos. Además, esta opción brinda la oportunidad de personalizar los sabores y ajustar las porciones según las necesidades y presupuesto.

6. Aprovecha cupones y descuentos

Muchos supermercados ofrecen cupones, descuentos especiales o recompensas durante las semanas previas al Día de Acción de Gracias. Revisa las ofertas y aplica los cupones disponibles.

