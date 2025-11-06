La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció un plan para reducir en un 10 % la capacidad aérea en 40 de los aeropuertos más concurridos del país, como consecuencia de la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del gobierno federal, que ya supera los 36 días.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la medida busca mantener la seguridad y operatividad del sistema aéreo mientras el personal esencial continúa trabajando sin recibir pago. Las reducciones comenzarán a aplicarse a partir del viernes 7 de noviembre y se completarán durante la próxima semana.

Aeropuerto de Charlotte entre los señalados

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) figura entre los 40 aeropuertos incluidos en la lista preliminar compartida con CBS News, aunque aún no se han confirmado recortes específicos en sus operaciones.

“CLT ha sido reconocido entre los aeropuertos que podrían ajustar sus horarios de vuelo; sin embargo, no hemos recibido notificación oficial de reducciones en este momento”, indicó el aeropuerto.

La administración del aeropuerto añadió que permanece en comunicación constante con las autoridades federales y las aerolíneas, y que las operaciones continúan con normalidad. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales.

“Agradecemos sinceramente a nuestros socios, especialmente al personal de la TSA y del control aéreo, por su compromiso en garantizar la seguridad de los viajeros”, agregó la terminal aérea.

Los aeropuertos más afectados

Entre los aeropuertos que podrían ver reducida su capacidad se encuentran:

Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL)

Boston Logan International (BOS)

Baltimore/Washington International (BWI)

Charlotte Douglas International (CLT)

Dallas Love (DAL)

Ronald Reagan Washington National (DCA)

Denver International (DEN)

Dallas/Fort Worth International (DFW)

Fort Lauderdale/Hollywood International (FLL)

Houston Hobby (HOU)

Washington Dulles International (IAD)

George Bush Houston Intercontinental (IAH)

Indianapolis International (IND)

New York John F Kennedy International (JFK)

Las Vegas Harry Reid International (LAS)

Los Angeles International (LAX)

New York LaGuardia (LGA)

Orlando International (MCO)

Chicago Midway (MDW)

Memphis International (MEM)

Miami International (MIA)

Chicago OHare International (ORD)

Portland International (PDX)

Philadelphia International (PHL)

Phoenix Sky Harbor International (PHX)

San Diego International (SAN)

San Francisco International (SFO)

Salt Lake City International (SLC)

Tampa International (TPA)

Posibles efectos para los pasajeros

Aunque la FAA asegura que los recortes se implementarán de manera gradual para evitar un impacto severo, se anticipan retrasos y cancelaciones, especialmente en vuelos de conexión. Expertos advierten que una reducción del 10 % en aeropuertos de alto tráfico podría afectar decenas de miles de pasajeros diarios.

Las aerolíneas, entre ellas American Airlines, principal operadora en Charlotte, ajustarán sus itinerarios y notificarán directamente a los viajeros sobre cualquier cambio.