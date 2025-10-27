Carolina del Norte: 1.4 millones sin cupones de comida en noviembre

El programa de asistencia alimentaria federal (SNAP), también conocido como cupones de comida, del que dependen más de 40 millones de estadounidenses, no se distribuirá a partir de noviembre si continúa el cierre del gobierno federal, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

“En resumen, el pozo se ha secado”, señaló el USDA en un comunicado, tras anunciar que no usará los fondos de contingencia disponibles para mantener el programa.

Suspensión del SNAP o cupones de comida

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) confirmó que los 1.4 millones de beneficiarios del SNAP en el estado enfrentarán retrasos o interrupciones en sus pagos de noviembre si el gobierno federal no restablece el presupuesto.

Los beneficios de octubre no se verán afectados, pero no hay fondos asignados para noviembre, ya que el USDA decidió no utilizar los $6,000 millones disponibles para emergencias, ni reembolsar fondos estatales en caso de que los estados intenten cubrir el déficit temporalmente.

El SNAP, conocido también como cupones de comida, aporta entre $230 y $250 millones al mes a los hogares de Carolina del Norte.

Gobernador Stein exige acción inmediata

El gobernador Josh Stein pidió al USDA actuar con urgencia:

“Insto al USDA a usar los fondos de contingencia para evitar que más de 1.4 millones de habitantes —incluidos niños, personas con discapacidad, veteranos y familias trabajadoras— pasen hambre. Negarse a hacerlo cuando se acerca Acción de Gracias es un acto cruel y una falta de responsabilidad”.

El gobernador también instó al Congreso a reabrir el gobierno y proteger la estabilidad económica de los trabajadores del estado.

Impacto en familias y niños

De los 600,000 hogares que reciben SNAP en Carolina del Norte:

4 de cada 5 incluyen niños, adultos mayores o personas con discapacidad .

incluyen . Más del 80 % de los beneficiarios son personas que trabajan .

son . 580,000 niños dependen de este beneficio para acceder a alimentos saludables.

El secretario de Salud, Dev Sangvai, enfatizó que el NCDHHS continuará procesando solicitudes y brindando información transparente mientras espera fondos federales.

“Sabemos lo vital que es este apoyo. Queremos que las familias estén preparadas ante posibles retrasos y sepan que seguimos trabajando para emitir los beneficios tan pronto como se autoricen los fondos.”

WIC también en riesgo

El cierre del gobierno afecta además al programa WIC, del cual dependen 262,000 mujeres, bebés y niños en Carolina del Norte. Este programa proporciona alimentos saludables, fórmula infantil y apoyo nutricional, pero solo tiene fondos hasta principios de noviembre.

El estado evalúa opciones para mantener la ayuda en caso de que no se reciba financiamiento federal adicional.

Qué pueden hacer los beneficiarios