El Museo de Transporte de Carolina del Norte en Spencer alberga una impresionante colección de trenes, automóviles, aviones y otros equipos de transporte que representan más de 100 años de historia del transporte. Pero además, como otros años, traerá nuevamente el Polar Express (o Expreso polar), para convertirse en la famosa parada de esta experiencia navideña.

Si estás familiarizado con la famosa película y el libro, realmente sentirás que has salido directamente de la pantalla y te has adentrado en las páginas de este querido clásico navideño. Por eso, La Noticia te trae todos los detalles.

¿Cuándo se podrá visitar esta atracción navideña?

El evento se realizará en el Museo del Transporte y habrá posibilidad de visitarlo los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre, así como el 4, 5, 6 y del 10 al 23 de diciembre.

¿Cuánto cuesta la visita al Polar Express de Carolina del Norte?

Hay varios tipos de boletos para esta atracción en diferentes horarios, que van desde 2:30 p.m. a 8:30 p.m. Hay que entrar regularmente. para confirmar la disponibilidad, ya que en la medida en la cual la Navidad está cerca, se acaban los espacios.

Hay boletos de $40 a $95, dependiendo de la sección del tren en el que se quiera viajar. Los precios anteriores no incluyen impuestos. Los niños menores de dos años entran gratis.

Todos los viajes incluyen, un chocolate caliente, una galleta, una campana conmemorativa y un boleto dorado, Los boletos mejorados tienen una taza de recuerdo. Hay dos trenes que brindan opciones de viaje con diferentes horarios. Ambos cuentan con asientos de diversas categorías.

El paseo en tren se lleva a cabo en el Museo de Transporte de Carolina del Norte. Este está ubicado en: 1 Samuel Spencer Drive, Spencer, NC 28159. Para comprar, visita el siguiente enlace.