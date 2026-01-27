Planificar una boda es un sueño para muchas parejas, pero puede convertirse en una experiencia desagradable si se toman decisiones o se asumen contratos sin antes contar con un presupuesto financiero realista.

Al ser un proyecto grande y a mediano o largo plazo, Cindy Romina Mansilla, consejera financiera y gerente local de Wells Fargo en Charlotte, ofrece varios pasos clave para ahorrar de manera efectiva, sin perder de vista otras prioridades económicas.

1. Conoce tus finanzas Antes del presupuesto y la planificación, el primer paso es que la pareja hable sobre dinero y finanzas. Las deudas y decisiones individuales en el pasado, puede afectar el futuro juntos. Por eso, hay que conocer: Los ingresos de ambos.

Gastos como alquiler, hipoteca y servicios básicos.

Las deudas conjuntas o individuales.

Los hábitos de gasto de la otra persona. En caso de existir deudas, una sugerencia de la experta es trabajar juntos para disminuirlas o eliminarlas, ya que esto reduce la capacidad de ahorro para la boda y ayuda a mantener un buen historial de crédito. Tener un buen crédito puede ser un recurso de emergencia al acercarse la ceremonia.

2. Analiza tus gastos y reducirlos

“Cuando haces una lista de los gastos que tienes, puedes tomar decisiones para reducirlos. A lo mejor, si pagas mucho en seguros, ir con otra compañía. O eliminar el café que compras todos los días y hacerlo en casa, eliminar suscripciones u optar por una línea del celular más económica. Yo sugiero que esta sea una práctica común cada seis meses”, dijo Mansilla.

3. Establece una fecha tentativa y elabora un presupuesto “Para poder ahorrar hay que poder manejar un presupuesto. A través de este vas a poder llegar a cualquier meta: ahorro para eventos o incluso inversión. Entonces, por ejemplo: te quieres casar en unos dos años porque quieres una boda grande que podría superar los $50,000. Debes generar un presupuesto para esos dos años que les permitan a ambos ahorrar $25,000 por año”, explicó. Para establecer este presupuesto debes: Calcula lo que te queda al final del mes después de pagar tus gastos.

lo que te queda al final del mes después de pagar tus gastos. Sé realista : si no puedes ahorrar $2,000 al mes, alcanzar los $50,000 en dos años será complicado. Ajusta el tipo de boda o considera posponerla.

: si no puedes ahorrar $2,000 al mes, alcanzar los $50,000 en dos años será complicado. Ajusta el tipo de boda o considera posponerla. Si puedes ahorrar, abre una cuenta exclusiva y conjunta para la boda y configura una transferencia automática para asegurar el ahorro.

4. Trabaja como un equipo

Cuando se trata de administrar finanzas, es importante que ambos participen, pero que tomen decisiones que no generen tensiones en la relación. Aunque la experta sugiere establecer un monto fijo para ahorrar, la contribución de cada uno debe ser acordada con la pareja.

Por ejemplo, elegir si cada uno contribuye al 50 % de esa meta mensual ($2,000).

de esa meta mensual ($2,000). O si este ahorro será proporcional a sus ingresos y gastos. Por ejemplo, si uno gana $4,000 al mes y otro $2,500, podrían ajustar su aporte de manera proporcional, asegurando que cada uno contribuya de acuerdo con lo que puede asumir sin afectar sus finanzas personales. Ejemplo: quien gana $4,000 podría aportar $1,200 y quien gana $2,500, aportar $800.

5. Paga primero lo más costoso

Cuando se trata de los gastos más grandes, como el alquiler del lugar o los servicios de catering, pagar por adelantado puede ser una forma de asegurar precios más bajos o negociar mejores tarifas. Por eso, esta es una de las recomendaciones de Romina.

“Ahorita hay tanta incertidumbre con todo. Por eso creo que los servicios que en este momento puedan asegurar serían mejores para evitar cambios en la economía. Por ejemplo, pagar el alquiler del sitio del evento y, si lo hacen con tiempo, pueden negociar un plan de pago en esos años. Pero es muy importante leer el contrato, sobre todo términos y condiciones, para que no haya sorpresas como aumento de precios”, sugirió.

6. Crear una lista con todos los gastos e ir actualizando

La falta de organización es uno de los errores más comunes al ahorrar para una boda. Este proceso no se puede resolver en un par de horas; requiere que la pareja se plantee constantemente cuáles son los gastos esenciales para su boda de ensueño, de modo que no se encuentren con sorpresas más adelante.

“Hay que establecer una lista con el plan de acción y este tiene que ser muy específico e incluir todo lo que se tiene que pagar: comida, vestido, flores, DJ, fotógrafos. Luego separarlo por aquellos que requieren depósito para poder reservarlos”, indicó.

7. Sé flexible para reducir costos

La flexibilidad también juega un papel crucial. Si bien el sueño de una boda perfecta está en la mente de todos, ajustarse a las circunstancias puede marcar la diferencia. Algunos de sus consejos son:

Reducir el número de invitados y limitarse a la familia y amigos cercanos.

y limitarse a la familia y amigos cercanos. Si el sitio de eventos es muy costoso, optar por otro espacio .

. Cambiar la fecha a una temporada más económica. “No es lo mismo casarse en el verano que casarse en el invierno, porque en el verano puedes hacerlo afuera, en el invierno tienes que hacerlo adentro porque está frío, puede nevar, si es época de lluvia es otra cosa, entonces ser flexible quizás es bastante importante. Al igual que considerar casarte un día entre semana, en vez del fin de semana”, dijo la experta en finanzas.

Otros consejos para ahorrar para tu boda son: Opta por un vestido alquilado en vez de comprar.

en vez de comprar. Usa flores plásticas en vez de naturales o elige aquellas que son de temporada.

en vez de naturales o elige aquellas que son de temporada. Contrata a un DJ en vez de a una banda en vivo.

en vez de a una banda en vivo. Opta por invitaciones digitales .

. Pide ayuda a tus amigos y familiares, en especial si tienen talentos como fotografía, repostería, maquillaje, entre otros.

a tus amigos y familiares, en especial si tienen talentos como fotografía, repostería, maquillaje, entre otros. En vez de alquilar el menaje de mesa (platos, vasos, cubiertos y servilletas), opta por utensilios plásticos .

. Usa decoración reciclada o reutilizada.

Mientras más flexibles sean y se adapten, menos costará la boda y más rápido alcanzarán su meta.

Visita el siguiente enlace para leer más historias de Mi Dinero y Yo.