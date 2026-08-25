Las deudas no desaparecen por una deportación. Aunque una persona tenga que salir del país y esto implique cambios importantes en tu vida, así como la pérdida de trabajo, gastos no programados e inestabilidad, tus obligaciones financieras, propiedades y cuentas a tu nombre seguirán allí.

Por eso, para entender qué ocurre con estos bienes y deudas, consultamos a la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe. La profesional también explica qué medidas se pueden tomar para proteger legalmente tus finanzas.

¿Las deudas desaparecen si una persona es deportada?

En pocas palabras, no. “Las deudas, al igual que el dinero que tienes en el banco, siempre serán tuyas. No importa si eres deportado. Sin embargo, para una agencia aquí en Estados Unidos es difícil ejercer su función de cobrar si el deudor está en otro país. Pero aun así, la deuda seguirá allí y, si tú regresas, la deuda te estará esperando”, explicó la abogada.

¿Qué ocurre con una casa si la persona es deportada?

Al igual que el dinero en tus cuentas bancarias, si tienes una vivienda, esta seguirá siendo de tu propiedad si está a tu nombre, pero debe mantenerse al día con los pagos asociados.

“Si tú no pagas la hipoteca o los impuestos de la propiedad, puede iniciarse un proceso de ejecución hipotecaria y la vivienda podría perderse. El Gobierno podría quitártela”, dijo la abogada.

Añadió que una deuda con un banco u otra entidad financiera también puede generar un gravamen sobre la casa. Esto significa que, si en el futuro tú vendes tu casa, el banco o tu acreedor puede reclamar el dinero pendiente de lo que se obtenga por la casa. Incluyen los cargos por intereses. Le correspondería al dueño solo lo que quede después de que se paguen sus deudas.

“Pero para que lleguen a eso deberían pasar como 10 años y debería haber un foreclosure action, lo que se conoce como acción de ejecución hipotecaria, que es cuando el prestamista busca recuperar el dinero prestado”, aclaró.

¿Qué pasa con un automóvil financiado?

“Con los autos hay muchas más posibilidades de que se lleven tu vehículo de tu casa si no haces los pagos. Eso se llama reposesión, un proceso para recuperar bienes como autos”, dijo la abogada.

¿Qué pasa con las facturas médicas?

Ezeigwe explica que las deudas médicas funcionan de manera similar a las entidades financieras: permanecen en un historial. Sin embargo, algunos hospitales cuentan con programas de ayuda financiera para personas que no pueden pagar o no tienen documentos.

“En determinadas circunstancias, algunos médicos hacen un ‘write-off of debts’ (cancelación de deudas) en la que quitan las deudas de los libros después de un tiempo, pero depende de la institución y del caso”, dijo.

¿Los familiares están obligados a pagar sus deudas?

“No. Las deudas no son familiares, son personales o individuales, a menos que tu familiar haya firmado como aval, fiador o codeudor de tu casa o carro. Si esa persona asumió esa responsabilidad, estará obligada a los pagos. De lo contrario, las deudas son de responsabilidad individual”, respondió la abogada.

Consejos para proteger sus bienes antes de una posible deportación

Abre una cuenta en tu país. Si existe riesgo de deportación, considera transferir legalmente tus fondos a una cuenta bancaria en tu país de destino para mantener acceso al dinero. De esta forma podrás seguir realizando los pagos de tus bienes. Añade a un cotitular a tu cuenta. Para que tengas acceso a ella y puedas continuar pagando tus responsabilidades financieras con el dinero de esta cuenta bancaria. Deja un poder legal a una persona de confianza. “Encárgale a esa persona que siga pagando la hipoteca, los impuestos, que cobre el alquiler de tu vivienda, si decides alquilarla, para que pueda usar ese dinero para hacer los pagos. Tengo clientes que incluso con el alquiler de sus casas es que se mantienen en su país”, dijo. Organiza tus documentos. Mantengan juntos títulos de propiedades y vehículos, estados de cuenta, préstamos y documentos de sus hijos, para que una persona autorizada pueda acceder a ellos. Haz una lista de deudas, seguros y fechas de pago que facilite a la persona que te ayudará con tus responsabilidades.

Ezeigwe trabaja en la firma de abogados Sussman, la cual se dedica a casos de familia, inmigración y negocios. Para conocer más sobre sus servicios, visita el siguiente enlace.