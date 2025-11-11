Faltan dos semanas para que termine la temporada regular de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Este 9 de noviembre, fue otra de sus jornadas, la diferencia es que resultó más corta de lo habitual, pero regaló momentos de sorpresas.

RD Wolves sube a cuarta posición

Uno de los resultados más sorprendentes de la jornada se produjo en el enfrentamiento entre Caballeros y Rhinos, ambos equipos de Primera Dvisión. En esta, fue Caballeros quien se llevó la victoria por un estrechísimo margen de dos puntos. Además, Avayarfes superó a Rebeldes por una mínima diferencia, sumando su segunda derrota consecutiva.

En Segunda División, RD Wolves protagonizó una actuación destacada al vencer a We Dem 1S por un contundente margen de 59 puntos. En su segundo partido, también derrotaron a Capitanes, lo que les permitió ascender a la cuarta posición de la tabla.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División:

Gauchos 60 - Renegados 53

Rebeldes 62 - Avengers 64

Alacranes 69 - Los Domis 44

Rhinos 60 - Caballeros 62

Aces 72 - Caballeros 75

Segunda División A:

Kings 50 - Vaqueros 70

Kings 58 - We Dem 1S 51

RD Wolwes 85 - We Dem 1S 26

RD Wolwes 48 - Capitanes 33

Segunda División B:

Raza Unida 32 - 150 DMRT 46

Conoce los resultados de la jornada anterior visitando el siguiente enlace.

