Con dos victorias seguidas, RD Wolves suben a la cuarta posición (Foto: cortesía Liga CIBA).
Faltan dos semanas para que termine la temporada regular de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Este 9 de noviembre, fue otra de sus jornadas, la diferencia es que resultó más corta de lo habitual, pero regaló momentos de sorpresas.

RD Wolves sube a cuarta posición

Uno de los resultados más sorprendentes de la jornada se produjo en el enfrentamiento entre Caballeros y Rhinos, ambos equipos de Primera Dvisión. En esta, fue Caballeros quien se llevó la victoria por un estrechísimo margen de dos puntos. Además, Avayarfes superó a Rebeldes por una mínima diferencia, sumando su segunda derrota consecutiva.

En Segunda División, RD Wolves protagonizó una actuación destacada al vencer a We Dem 1S por un contundente margen de 59 puntos. En su segundo partido, también derrotaron a Capitanes, lo que les permitió ascender a la cuarta posición de la tabla.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División:

  • Gauchos 60 - Renegados 53
  • Rebeldes 62 - Avengers 64
  • Alacranes 69 - Los Domis 44
  • Rhinos 60 -  Caballeros 62
  • Aces 72 - Caballeros 75

Segunda División A:

  • Kings 50 - Vaqueros 70
  • Kings 58 - We Dem 1S 51
  • RD Wolwes 85 - We Dem 1S 26
  • RD Wolwes 48 - Capitanes 33

Segunda División B:

  • Raza Unida 32 - 150 DMRT 46

