Faltan solo tres semanas para que concluya la temporada regular de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. En esta étapa, los equipos intensifican su esfuerzo para asegurar una buena posición en la tabla de clasificación y garantizar su pase a la siguiente fase.

Conoce los resultados de la jornada más reciente (2 de noviembre) y cómo estos afectan las posiciones en las ligas de Primera División, Segunda División A y Segunda División B.

Victorias y derrotas de jornada reciente

Primera División sigue siendo liderada por los equipos Rebeldes y Gauchos, dos de las escuadras que se han mantenido a lo alto de la tabla durante la mayor parte del torneo. Ambos lograron nuevas victorias en la jornada de este 2 de noviembre. Por su parte, el equipo de Renegados, que había estado por debajo de Avengers, logró un importante triunfo que le permitió ascender a una posición superior.

En Segunda División A, Vaqueros sigue dominando en la tabla de posiciones y suma una nueva victoria al derrotar a Certified Hoopers en un partido donde el resultado final fue de 65-60. Montros, por otro lado, sufrió dos derrotas, lo que les hizo caer hasta la quinta posición. En contraste, Viramontes y Certified Hoopers se beneficiaron de estos resultados y avanzaron una posición. Mientras tanto, Carmelitos, al ser derrotado por Hidalguenses, bajó una posición.

En la Segunda División B, los equipos de Los Centauros, Jaguares y 150 DMRT se mantienen en lo más alto de la clasificación, a pesar de que los dos últimos equipos sufrieron derrotas en la jornada reciente. Los Centauros fue el encargado de derrotar a 150 DMRT en un juego donde dominó y ganó con 13 puntos de diferencia.

La jornada fue especialmente favorable para San Miguel, que con su victoria sobre Soles subió por encima de su rival en la clasificación. Por su parte, Guerreros, tras vencer a Puebla, también escaló una posición.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División:

Renegados 71 - Aces 45

Gauchos 44 - Avengers 38

Alacranes 73 - Aces 47

Alacranes 64 - Rhinos 62

Rebeldes 73 - Caballeros 61

Los Domis 58 - Rhinos 57

Segunda División A:

Certified Hoopers 60 - Vaqueros 65

Montros 40 - Viramontes 59

Certified Hoopers 68 - Montros 65

Tune Squad 44 - Capitanes 49

Hidalguenses 61 - We Dem 1S 47

Hidalguenses 66 - Carmelitos 52

Venezuela 25 - RD Wolwes 50

Segunda División B:

Panthom Hoopers 53 - Raza Unida 50

San Miguel 50 - Soles 43

Jaguares 44 - Olas de la Costa 55

Guatemala 33 - Monstars 43

Guerreros 65 - Los Centauros 55

Los Muchachones 45 - Puebla 42

150 DMRT 30 - Los Centauros 43

