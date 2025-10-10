Antecedentes

La ciudad de Carrboro tiene previsto solicitar al Departamento de Comercio de Carolina del Norte 950 000 dólares en fondos del Programa Federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario - Revitalización de Barrios (CDBG-NR), que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha asignado al Estado.

Estos fondos se utilizarán para realizar reparaciones de emergencia en viviendas que sean propiedad y residencia de hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 % de la renta media de la zona. Además, los fondos se utilizarán para mejoras recreativas, como la renovación y sustitución del pavimento de los parques infantiles de Town Commons y Simpson Park. Si se concede la totalidad de los 950 000 dólares (el importe máximo de la subvención), al menos el 90 % de los fondos se destinará a proporcionar ayuda financiera para la reparación de viviendas y a financiar mejoras en las instalaciones recreativas públicas. No más del 10 % se destinará a la administración del programa. La recepción de estos fondos supondría un beneficio significativo para los residentes con ingresos bajos o moderados de la ciudad de Carrboro, ya que promovería la estabilidad de la vivienda y el acceso a espacios recreativos seguros y saludables.

Información sobre las reuniones

Se celebrarán dos audiencias públicas para recabar opiniones sobre la propuesta de la ciudad de Carrboro de solicitar fondos CDBG-NR para su uso en ayudas para la reparación de viviendas y mejoras en parques y zonas recreativas. La primera audiencia se celebrará antes de que se redacte la solicitud de la ciudad, y la segunda se celebrará después de su redacción, pero antes de su presentación.



La segunda Audiencia Pública se llevará a cabo durante la reunión del Ayuntamiento de Carrboro Concejo Municipal de Carrboro el 21 de octubre de 2025 a las 6:00 PM. Un borrador de la solicitud de CDBG-NR estará disponible en línea en Housing and Community Services | Carrboro, NC - Sitio web oficial. Aquellos interesados en obtener más información sobre el tema o en ver la reunión pueden encontrar un enlace en https://carrboro.legistar.com/. Aquellos interesados en hablar durante la reunión o en enviar un comentario para la audiencia pública deben comunicarse con publiccomment@carrboronc.gov o con el Secretario del Ayuntamiento, Lamar Joyner, al 919-918-7309.



Comentarios públicos

El período para comentarios públicos por escrito está abierto desde la fecha de publicación del aviso, el 3 de octubre de 2025, hasta el 26 de octubre de 2025 a las 8 p. m. Los comentarios pueden enviarse por escrito por correo postal o correo electrónico, o por teléfono a Anne-Marie Vanaman, Directora de Vivienda y Servicios Comunitarios, al 919-918-7321 o amvanaman@carrboronc.gov. Para obtener más información, póngase en contacto con Anne-Marie Vanaman utilizando la información de contacto anterior.