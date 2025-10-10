Translate with AI to
Antecedentes
La ciudad de Carrboro tiene previsto solicitar al Departamento de Comercio de Carolina del Norte 950 000 dólares en fondos del Programa Federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario - Revitalización de Barrios (CDBG-NR), que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha asignado al Estado.  

Estos fondos se utilizarán para realizar reparaciones de emergencia en viviendas que sean propiedad y residencia de hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 % de la renta media de la zona. Además, los fondos se utilizarán para mejoras recreativas, como la renovación y sustitución del pavimento de los parques infantiles de Town Commons y Simpson Park. Si se concede la totalidad de los 950 000 dólares (el importe máximo de la subvención), al menos el 90 % de los fondos se destinará a proporcionar ayuda financiera para la reparación de viviendas y a financiar mejoras en las instalaciones recreativas públicas.  No más del 10 % se destinará a la administración del programa. La recepción de estos fondos supondría un beneficio significativo para los residentes con ingresos bajos o moderados de la ciudad de Carrboro, ya que promovería la estabilidad de la vivienda y el acceso a espacios recreativos seguros y saludables.   

Información sobre las reuniones
Se celebrarán dos audiencias públicas para recabar opiniones sobre la propuesta de la ciudad de Carrboro de solicitar fondos CDBG-NR para su uso en ayudas para la reparación de viviendas y mejoras en parques y zonas recreativas. La primera audiencia se celebrará antes de que se redacte la solicitud de la ciudad, y la segunda se celebrará después de su redacción, pero antes de su presentación. 


La segunda Audiencia Pública se llevará a cabo durante la reunión del Ayuntamiento de Carrboro Concejo Municipal de Carrboro el 21 de octubre de 2025 a las 6:00 PM. Un borrador de la solicitud de CDBG-NR estará disponible en línea en Housing and Community Services | Carrboro, NC - Sitio web oficial. Aquellos interesados en obtener más información sobre el tema o en ver la reunión pueden encontrar un enlace en https://carrboro.legistar.com/. Aquellos interesados en hablar durante la reunión o en enviar un comentario para la audiencia pública deben comunicarse con publiccomment@carrboronc.gov o con el Secretario del Ayuntamiento, Lamar Joyner, al 919-918-7309.


Comentarios públicos
El período para comentarios públicos por escrito está abierto desde la fecha de publicación del aviso, el 3 de octubre de 2025, hasta el 26 de octubre de 2025 a las 8 p. m. Los comentarios pueden enviarse por escrito por correo postal o correo electrónico, o por teléfono a Anne-Marie Vanaman, Directora de Vivienda y Servicios Comunitarios, al 919-918-7321 o amvanaman@carrboronc.gov. Para obtener más información, póngase en contacto con Anne-Marie Vanaman utilizando la información de contacto anterior. 