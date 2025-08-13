Si vives en Charlotte o estás de visita, ¡este es el momento perfecto para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer! Durante la semana del 14 al 20 de agosto, tendrás la oportunidad de participar en actividades para todas las edades. Puedes ver películas al aire libre, asistir al Festival y Desfile del Orgullo e incluso hay clases de estiramiento, yoga y salsa.

Cine y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponible de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es Bad Boys II. Fecha : jueves 14 de agosto

: jueves 14 de agosto Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Noche de Película: Jungle Cruise Seoul Food Meat Company organiza eventos frecuentes para disfrutar en familia o con amigos y agosto no es la excepción. Disfruta de una noche de película al aire libre, con “Jungle Cruise” (Jungle Cruise: Aventuras en la Selva), proyectada en sus pantallas exteriores en el patio. Fecha : viernes 15 de agosto

: viernes 15 de agosto Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Mill District

: Mill District Dirección : 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205

: 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Películas en Midwood Park Plaza Midwood Neighborhood Association organiza una noche especial de película al aire libre en Midwood Park. Disfruta de "Wicked", proyectada en la pantalla exterior del parque, mientras juegas a los retro arcade games y disfrutas de palomitas gratuitas y otros antojitos disponibles para comprar. Fecha : viernes 15 de agosto

: viernes 15 de agosto Hora : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Lugar : Midwood Park

: Midwood Park Dirección: 2100 Wilhelmina Avenue, Charlotte, NC 28205

Conoce la sala invertida del Museo de las Ilusiones gratis El Museo de las Ilusiones de Charlotte organiza una experiencia única al aire libre para celebrar Charlotte Pride. Disfruta de la Sala Invertida Pop-Up, ubicada fuera del museo, donde podrás tomarte fotos divertidas. El personal estará disponible para asistirte y se permitirá el ingreso por oden de llegada. Fecha : sábado 16 y domingo 17 de agosto

: sábado 16 y domingo 17 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Lugar : Museum of Illusions

: Museum of Illusions Dirección: 601 S Tryon St #138, Charlotte, NC 28202

Festival y Desfile del Orgullo de Charlotte 2025 El Charlotte Pride Festival son dos días de celebración del Orgullo de la comunidad LGBTQ en Charlotte y las Carolinas, que incluye una variedad de artistas, músicos, bandas y cientos de puestos de vendedores participantes, exhibiciones de arte, organizaciones locales sin fines de lucro, minoristas, un patio de comidas y más. Fecha : sábado 16 y domingo 17 de agosto

: sábado 16 y domingo 17 de agosto Hora : sábado de 12:00 p.m. a 11:00 p.m./ domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: sábado de 12:00 p.m. a 11:00 p.m./ domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Dirección: N. Tryon Street

Celebra el Día Nacional de la Latina Chicas Market organiza una celebración especial del Día Nacional de la Latina con un mercado único en Charlotte. Disfruta de productos hechos a mano de negocios latinos, música de DJ Kamigo y diversas actividades. Los primeros 20 asistentes recibirán una bolsa gratuita de Chicas Market. Fecha : sábado 16 de agosto

: sábado 16 de agosto Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : TAOH Outdoor Gallery

: TAOH Outdoor Gallery Dirección: 2200 N Brevard Street, Charlotte, NC 28206

Diversión para niños

Cuenta Regresiva para el Kinder Discovery Place Kids invita a los niños que van a entrar al kinder y a sus familias a su evento anual "Cuenta Regresiva para el Kinder", donde se celebrará la preparación para el kinder y el inicio de la educación formal. Este evento es gratis e incluye la entrada al museo y otras actividades. Fecha : viernes 15 de agosto

: viernes 15 de agosto Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Discovery Place Kids

: Discovery Place Kids Dirección: 105 Gilead Rd, Huntersville, NC 28078

Día de regreso a clases en mercado de Charlotte South End Farmers Market invita a la comunidad a su evento: “Día de Regreso a Clases” que incluirá encuentros con agricultores, personajes dde globos, cuentos, espectáculo de magia, actividades de futbol y regalos. Fecha : sábado 16 de agosto

: sábado 16 de agosto Hora : 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : South End Farmers Market

: South End Farmers Market Dirección: 139 E Tremont Ave, Charlotte, NC 28203

Supersábado en ImaginOn Durante estas vacaciones de verano, ImaginOn organiza los Super Saturdays con actividades gratuitas y abiertas al público. Incluye espectáculos diseñados para niños, música, actividades educativas, juegos y mucho más. En esta oportunidad los más pequeños disfrutarán de un espectáculo por el profesor de mágia Whizzpop. Fecha : sábado 16 de agosto

: sábado 16 de agosto Hora : 2:00 p.m. a 3:00

: 2:00 p.m. a 3:00 Lugar : ImaginOn (Teatro familias McColl)

: ImaginOn (Teatro familias McColl) Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

Clínica del Osito de Peluche Sugar Creek se convierte en un lugar especial para los más pequeños con la Clínica del Osito de Peluche, un evento familiar donde los niños tendrán una experiencia interactiva de salud y podrán llevar sus animales de pelucho para un chequeo realizado por médicos y enfermeras reales, a través de procedimientos simulados que buscan reducir el miedo a las visitas médicas. Fecha : lunes 18 de agosto

: lunes 18 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte NC 28206

Salud, ejercicio y baile

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : miércoles 20 de agosto

: miércoles 20 de agosto Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 14 de agosto

: jueves 14 de agosto Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 16 de agosto

: sábado 16 de agosto Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209

Clase gratuita de salsa y bachata Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos. Fecha : lunes 18 de agosto

: lunes 18 de agosto Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Sip City Charlotte

: Sip City Charlotte Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 20 de agosto

: miércoles 20 de agosto Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Noticias que te podrían interesar