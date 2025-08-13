Durante la semana del 13 al 20 de agosto, Charlotte será sede de eventos en diferentes bibliotecas y centros comunitarios, incluyendo exámenes de la vista gratuitos, reparaciones sin costo, y celebraciones del regreso a clases. será sede de eventos en diferentes bibliotecas y centros comunitarios, incluyendo exámenes de la vista gratuitos, reparaciones sin costo, y celebraciones del regreso a clases.
Comunidad
Asesoría para familias con hijos con discapacidades
La Coalición Latinoamericana, a través de su Centro de Bienvenida al inmigrante, invita a padres de niños y jóvenes con alguna discapacidad a participar en una sesión informativa sobre orientación educativa y para conocer el programa: “Niños Excepcionales” del condado de Mecklenburg.
- Fecha: jueves 14 de agosto
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
Celebraciones del regreso a clases con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: domingo 17 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
Reparaciones gratis en Charlotte
Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación.
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 4:00 p.m. (último registro a las 3:00 p.m.)
- Lugar: Innovation Barn
- Dirección: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 19 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Salud
Exámenes de la vista y lentes gratis
Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estarán ofreciendo evaluaciones gratuitas para niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años. Si el menor necesita anteojos, puede elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo.
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Garinger High School
- Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205
- Fecha: lunes 18 de agosto
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 N Tryon St suite a, Charlotte, NC 28206
- Fecha: miércoles 20 de agosto
- Horario: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Rd, Charlotte, NC 28273
Observación: Para poder asistir a algunos de estos eventos, debe visitar el siguiente enlace y seleccionar la fecha, sitio y llenar un pequeño formulario.
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: lunes 18 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Educación | Cursos | Talleres
Taller virtual para conocer más sobre el sistema financiero
La Coalición Latinoamericana, junto a Buenas Finanzas Carolina, llevarán a cavo un taller virtual bilingüe de educación financiera. Enseñarán sobre el reporte de crédito, el puntaje, herramientas para armar un presupuesto familiar, sobre impuestos y mucho más.
- Fecha: martes 19 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: sábado 16 de agosto
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Costo: gratis
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fechas: sábado 16 de agostos
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: University City Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Orientación para clases gratuitas de inglés
International House está a punto de iniciar sus clases de otoño que son del 25 de agosto al 23 de octubre, pero para participar, los interesados deben inscribirse en la orientación y realizar la nivelación a través del siguiente enlace. No te pierdas la oportunidad de aprender inglés de forma gratuita.
- Fecha de la orientación: jueves 21 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.