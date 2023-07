La famosa cantante irlandesa, Sinéad O'Connor falleció a poco más de un año del suicidio de su hijo. La intérprete, de 56 años, murió la noche del martes.

En su última publicación en Twitter, la cantante, que cambió su nombre a Shuhada' Sadaqat, en el 2018, publicó una imagen de su hijo y dejó un breve mensaje: "desde entonces vivo con una criatura nocturna no muerta". La cantante dijo que su hijo fue el amor de su vida y la luz de su alma.

Podría interesarte: Sinéad O'Connor es hospitalizada tras el suicidio de su hijo

¿Quién fue Sinéad O'Connor?

La cantante ganó mayor popularidad en la década de 1990 por su versión de Nothing Compares 2 u, de Prince. Su primer álbum, I do not want what I Haven't Got, fue lanzado en 1990 y vendió más de siete millones de copias.

Además de ser cantante, Sinéad apareció en la cinta The Butchet Boy, de 1997 dirigida por Neil Jordan y lanzó un total de ocho álbumes siendo nominada a premios como los Grammy.

¿De qué murió Sinéad O'Connor?

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de la cantante Sinéad O'Connor.

A través de Facebook, a inicios de este mes, la cantante había compartido que se había mudado a Londres y que estaba terminando un álbum que lanzaría el 2024.

O'Connor habló de sus planes para hacer una gira por Australia y Nueva Zelanda en el 2024 y por Europa y Estados Unidos en el 2025.

A la cantante le sobreviven tres hijos.