Estamos a pocos días del inicio de unas elecciones históricas

Suena casi un cliché cuando un analista o líder dice en cada ciclo electoral que estas serán las elecciones más importantes de la historia. Sin embargo, lo que ahora está en juego nos hace pensar que en esta ocasión, más que nunca, es verdad. El país está a punto de ingresar al período de elecciones de medio término. El futuro de Estados Unidos y de buena parte del mundo está en nuestras manos.

En 2026 se elegirán cargos para el Senado y la Cámara de Representantes federales. Esto determinará la composición del Congreso. Tras el primer año de gobierno de Donald Trump, el país debe tomar la decisión de seguir con un presidente sin restricciones políticas o si pone un freno legislativo.

Adicionalmente, Carolina del Norte elegirá toda la legislatura estatal, algunos cargos judiciales estatales y múltiples cargos locales.

Cargos federales

Carolina del Norte tiene un papel decisivo en estas elecciones. Tras múltiples choques ideológicos con el presidente, el senador republicano Thom Tillis decidió no buscar su reelección, dejando una vacante que será disputada entre el exgobernador demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley. De momento, Cooper ha logrado casi el doble en donaciones para su campaña y apoyo en las encuestas preliminares frente a Whatley.

Adicionalmente, Carolina del Norte elegirá a 14 legisladores para la Cámara de Representantes de Estados Unidos: un representante por cada distrito congresional del estado. De momento, hay 10 escaños para los republicanos y cuatro para los demócratas. Sin embargo, esto puede cambiar gracias a la reciente redistribución de distritos que favorece a los republicanos.

Legislatura estatal

Cámara de Representantes de Carolina del Norte: se elige un representante por cada uno de los 120 distritos de la Cámara estatal. Uno de los cargos que más ha llamado la atención es la reelección de la representante demócrata Carla Cunningham, del distrito 106, quien lleva siete períodos en el cargo, pero ha recibido duras críticas por apoyar la eliminación del veto del gobernador y realizar declaraciones peyorativas contra los inmigrantes.

En las primarias demócratas (3 de marzo), Cunningham deberá enfrentar a otros candidatos, como el Rev. Dr. Rodney Sadler, quien cuenta con el respaldo del gobernador Josh Stein.

Para completar el panorama de la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte, este año se elige un senador por cada uno de los 50 distritos del Senado estatal. Actualmente, los legisladores republicanos tienen la mayoría.



Poder judicial estatal (a nivel estatal)

Corte Suprema de Carolina del Norte: en 2026 está previsto que se elija un juez asociado a nivel estatal.



Corte de Apelaciones de Carolina del Norte: se elegirán a tres jueces.

Cargos locales

Entre otros cargos locales están: el fiscal de distrito (District Attorney), secretario/a del Tribunal Superior (Clerk of Superior Court), comisionados del condado, alguacil, juntas escolares, entre otros.

Fechas importantes para las elecciones primarias

6 de febrero: Fecha límite para el registro de votantes.

12 de febrero: Comienza la votación anticipada en persona.

17 de febrero: Fecha límite para solicitar la papeleta de voto en ausencia.

28 de febrero: Finaliza la votación anticipada en persona.

3 de marzo: Día de las elecciones primarias.

Para más información, visite la página de la Junta Electoral de Carolina del Norte: ncsbe.gov

El voto latino

Los latinos somos un grupo diverso, con diferentes perspectivas y necesidades. Como están de reñidas las diferentes contiendas electorales, sería un grave error para los partidos dar por hecho o, peor aún, ignorar a este grupo de votantes.

Esta comunidad es el verdadero grupo “péndulo”, el elemento decisivo a la hora de definir una carrera electoral estrecha. No podemos cometer el error histórico de ser indiferentes ante esta oportunidad histórica de cambiar el panorama político local y nacional.

Encuentre este artículo en inglés aquí.