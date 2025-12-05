En las elecciones primarias de 2026, para la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, en el Distrito 106, la inmigración es un tema central de debate. La Noticia entrevistó al reverendo Dr. Rodney Sadler, uno de los candidatos por el Partido Demócrata que busca representar a esta área, quien se presenta como una alternativa frente a la actual representante, Carla Cunningham, quien lleva siete períodos en el cargo.

Sadler es ministro bautista y cuenta con estudios académicos en psicología y filosofía. Tiene una maestría en Divinidad de la Howard University School of Divinity y un doctorado en Arqueología Bíblica y Biblia Hebrea de Duke University. Además, es presidente del Comité de Cuidado de la Salud de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color de Carolina del Norte.

Dos candidatos demócratas con diferentes enfoques sobre los inmigrantes

La actual representante estatal por el Distrito 106, la demócrata Carla Cunningham, fue criticada por sus declaraciones y votos a favor de políticas migratorias estrictas, como la cooperación de agencias locales con Inmigración (ICE), y por su postura de que los inmigrantes no deberían hablar otro idioma que no fuera el inglés. En contraste, el reverendo Dr. Rodney Sadler busca abogar por una Carolina del Norte más inclusiva hacia los inmigrantes.

Sadler aclaró que coincide con Cunningham en temas clave, como la importancia de la atención médica, en especial, la salud mental. Sin embargo, la diferencia entre ambos es clara en ámbitos como la inmigración.

“Creo que todos y cada uno de nuestros ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes de nuestra comunidad, son igualmente valiosos y dignos de nuestra protección. También creo que ninguna cultura es inferior a otra”, dijo a La Noticia.

Estas palabras surgen como respuesta a los comentarios de Cunningham, durante la asamblea pública, donde apoyó al partido republicano para aprobar el Proyecto de Ley HB-318 que amplía la cooperación entre agentes de inmigración y autoridades locales.

“Han venido a nuestro país por muchas razones, pero les sugiero que deben asimilarse y adaptarse a la cultura del país que desean vivir”, dijo Cunningham el 29 de julio.

Otra de las diferencias entre ambos candidatos, según Sadler es su postura frente a las leyes del estado y la postura del gobernador Roy Cooper.

“Quiero proteger a la gente de Carolina del Norte y si el gobernador se pone de pie y dice, ‘veto esto porque es peligroso y le va a hacer daño a la gente’, yo me comprometería con esa postura y ella ha anulado los vetos del gobernador varias veces, especialmente en temas de inmigración”, añadió Sadler.

La Noticia: ¿Qué políticas apoyarías para proteger a los inmigrantes?

Rodney Sadler: La cooperación con ICE es completamente problemática. No quiero que nuestros alguaciles a nivel local, nuestros departamentos de policía, se incorporen en el trabajo de buscar personas o reportarlas por cargos menores, ni que se considere un “delito” el estar indocumentado. Así que quiero asegurarme de que no haya esta colaboración.

Además, quiero seguir promoviendo formas de integrar a los inmigrantes en la comunidad, asegurándome de que tengan acceso a trabajos y que pudiéramos darles acceso a cosas como una licencia de conducir o una forma de identificación para que puedan participar en un sistema más amplio. Reconozco que algunas de estas cosas deben hacerse a nivel federal, pero a nivel estatal se pueden hacer cosas para que se conviertan en ciudadanos que contribuyan al estado.

¿Cómo lograr que los inmigrantes sean bien recibidos, especialmente en estos tiempos de polarización política?

Todos somos igualmente valiosos y como comunidad tenemos que proteger la dignidad humana de todos. También me gustaría promover programas de integración de personas y apoyar a organizaciones como la Coalición Latinoamericana o Internacional House, que han hecho un excelente trabajo para asegurarse de que las personas tengan la capacidad de integrarse en la comunidad, a la vez que protege sus culturas.

¿Cuáles son tus principales prioridades para el Distrito 106 si eres elegido?

A esta pregunta, el candidato explicó que sus propuestas son:

Promover un aumento del salario mínimo. “El costo de vida es tan alto que me gustaría asegurar que se establezca un salario mínimo diferente y digno, que sea más adecuado a la realidad de ciudades como Charlotte”, opinó.

“El costo de vida es tan alto que me gustaría asegurar que se establezca un salario mínimo diferente y digno, que sea más adecuado a la realidad de ciudades como Charlotte”, opinó. Vivienda más accesible. “Aún nos faltan 27,000 unidades para lo que necesitamos en cuanto a vivienda asequible en el condado de Mecklenburg… Debemos asegurarnos de que las personas con menos recursos puedan tener lugares seguros y adecuados para vivir”.

“Aún nos faltan 27,000 unidades para lo que necesitamos en cuanto a vivienda asequible en el condado de Mecklenburg… Debemos asegurarnos de que las personas con menos recursos puedan tener lugares seguros y adecuados para vivir”. Mejor educación para todos los niños . “Quiero asegurarme de que la Ley Leandro se haga realidad. Esta dicta que todos los niños en Carolina del Norte tengan derecho a una oportunidad educativa igualitaria y justa”.

. “Quiero asegurarme de que la Ley Leandro se haga realidad. Esta dicta que todos los niños en Carolina del Norte tengan derecho a una oportunidad educativa igualitaria y justa”. Más acceso a atención médica. Espera asegurar la expansión de Medicaid que beneficia a hospitales en zonas rurales.

Si desea conocer más sobre la propuesta de Rodney Sadler para representar al Distrito 106 en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, visite el siguiente enlace.