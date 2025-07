Representante Cunningham: los inmigrantes “desestabilizan nuestra comunidad”

La Asamblea Legislativa de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Josh Stein, reviviendo la HB‑318, una ley calificada como antiinmigrante. La legislación, que forma parte de la agenda del presidente Donald Trump, obliga la cooperación local en temas migratorios (Stein calificó esto de inconstitucional). Esta ley concebida desde las filas republicanas, contó con el apoyo de la legisladora demócrata Carla Cunningham, representante del distrito 106 de Mecklenburg. ¿Qué la llevó a tomar esa postura?

Carla Cunningham pide asimilación, no integración

“Han venido a nuestro país por muchas razones, pero les sugiero que deben asimilarse y adaptarse a la cultura del país que desean vivir”, dijo Cunningham el 29 de julio.

En ciencias políticas, el discurso de asimilación promueve la integración de minorías en una cultura dominante, a través de la adopción de sus costumbres, valores y lengua, en detrimento de su propia identidad cultural, vista por nacionalistas como inferior.

No es lo mismo integrarse que asimilarse. La asimilación presupone una identidad estadounidense estática e ignora la contribución de los inmigrantes al desarrollo social, económico y cultural del país. Por el contrario, la integración respeta la diversidad cultural y con ello, la posibilidad de mayor enriquecimiento de la sociedad en general.

Apoya la política de Trump de inglés como lengua oficial

“¿Creen que puedo ir a otro país y establecer mis propias reglas para construir una vida, usar el lenguaje que yo elija y luego decirle a ese país, que debe hablar mi idioma? Eso no va a suceder, ni debería suceder” dijo Cunningham.

Estados Unidos no tenía legalmente una lengua oficial, hasta que la Administración Trump lanzó cambió esto. Al parecer, la legisladora Cunningham simpatiza con varias de las posturas MAGA.

Múltiples estudios destacan los beneficios que trae la educación bilingüe en los niños. Adicionalmente, el español es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna (detrás el mandarín) con 496 millones de hablantes nativos, según el Instituto Cervantes.

El número de hablantes nativos del español continúa en aumento en Estados Unidos. Pasando de 11 millones en 1980 a 43 millones, según el último Censo. Actualmente, Estados Unidos tiene la segunda comunidad de habla hispana más grande del mundo, superada solo por México. Ignorar esto es obtuso y aislacionista.

Quiere menos inmigrantes legales

“Hemos sido ingenuos. Hemos sido explotados y abusados por las diferentes tácticas para obtener la ciudadanía estadounidense. Es hora de despertar”, aseveró la legisladora Cunningham, quien no quiere controlar la inmigración irregular, quiere frenar la migración legal.

Obtener la ciudadanía no es cuestión de “dar un examen”. Requiere varios años, miles de dólares, mucho esfuerzo, y cumplir con la larga lista de exigencias que pide la actual ley.

Con relación al discurso de que los inmigrantes “abusan del sistema”, en el 2023, los inmigrantes representaron el 18 % de la producción económica total del país (aproximadamente $2.1 billones), a pesar de representar solo el 14.3 % de la población. Esta producción incluye sueldos, salarios e ingresos de empresas propiedad de inmigrantes.

Adicionalmente, en el 2022, los indocumentados pagaron $96.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales. Esto incluyó $25.7 mil millones al Seguro Social y $6.4 mil millones a Medicare, programas a los que no tienen derecho a recibir beneficios.

Carla Cunningham cree que los inmigrantes son una amenaza

“Es hora de detener la cadena y adoptar una migración global adecuada a estos tiempos y que no desestabilicen nuestras comunidades. Un gran número de personas entrando puede cambiar a un país para siempre”, agregó.

¿Será que la legisladora demócrata cree en la propaganda de ultraderecha de la “invasión” de inmigrantes? ¿Cuál es el temor? Está comprobado hasta la saciedad que los inmigrantes no traen crimen’ a las comunidades en donde viven.

Es repudiable que Cunningham use la tribuna de la Asamblea General para esparcir prejuicios, ignorancia, y estereotipos. Los inmigrantes no son una amenaza, forman parte de la historia de este país y formarán parte de su futuro, aunque a la legisladora demócrata Carla Cunningham no le guste.