En Hunterville, a pocos minutos de Charlotte, una iniciativa de la iglesia First Baptist Church Huntersville marca la diferencia en la vida de muchas familias latinas y de bajos recursos. Se trata de Lydia’s Loft, un closet comunitario que ofrece gratuitamente vestidos de novia, trajes de gala, de graduación y ropa para necesidades cotidianas.

Más de 1,000 vestidos gratis disponibles

Fundado en 2004 como una extensión del trabajo voluntario de la iglesia First Baptist, el proyecto comenzó como una idea para aprovechar ropa no vendida y dársela a quienes más la necesitan. En el 2010 fue cuando iniciaron con una sección especializada de ropa para eventos importantes como bodas, galas y graduaciones. Y aunque iniciaron con seis vestidos, hoy cuentan con más de 1,000.

“En ese tiempo nos llegaron unos seis vestidos de graduación durante la donación de ropa. Era diciembre y no era temporada de graduaciones, así que guardamos los vestidos y los coloqué en el garaje de mi casa y cuando llegó la temporada de graduaciones, queríamos hacer un closet con vestidos de graduación. Así que la iglesia First Baptist, mandó un mensaje a la congregación y entre sus amigos y en dos semanas habíamos recolectado 200 vestidos. Esto es algo que continúo ese año, y el siguiente y actualmente tenemos más de 1,000”, dijo a La Noticia, Aileen Ramírez, voluntaria del closet comunitario.

Ramírez detalló que mientras el closet comunitario cuenta con todo tipo de ropa para el día a día, la sección de graduación y boda, cuenta con.

Vestidos de gala y cóctel de la talla 0 a 23.

y cóctel de la talla 0 a 23. Vestidos de novia y al estilo quinceañeras

y al estilo quinceañeras Tacones y sandalias

y Chalecos y chales

Bolsos

Pantalones y trajes de caballero de la talla 32 a 40

Zapatos de caballero

Joyería

Una experiencia transformadora para latinas

Para muchas jóvenes que visitan el lugar, es la primera vez que se prueban un vestido de gala. “Vemos en su rostro la angustia porque no se sienten cómodas, pero cuando se lo prueban, salen emocionadas. Para nosotros, como voluntarios, es muy satisfactorio ayudarlas a verse y sentirse hermosas. Muchas veces extendemos este sentimiento a las madres, a quienes también les preguntamos si quieren un vestido para ellas”, compartió Ramírez.

En Lydia’s Loft, además de ofrecer los vestidos de manera gratuita, también realizan reparaciones básicas en las prendas para que estén listas para usarse. Cuando un vestido tiene un detalle menor, como un cierre dañado, los voluntarios se encargan de arreglarlo en el mismo lugar. Cuando requiere un trabajo de entalle o más complejo, como ajuste en el largo o modificación de tirantes, cuentan con una costurera, quien cobra como máximo $30.

¿Dónde y cuándo ir al closet comunitario?

El closet comunitario de Lydia’s Loft abre sus puertas en el siguiente horario:

Lunes y sábado a 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Martes y jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Miércoles de 9:00 a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

La sesión de vestidos de graduación abrirá sus puertas de 9:00 a.m. 12:00 p.m. los siguientes sábados:

sábado 28 de febrero

7 de abril

14 de abril

21 de abril

La dirección es: 14835 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078. Allí también podrá realizar sus donaciones. Para más información, llame al 704-948-7797 o envié un correo a: LydiasPromCloset@gmail.com .

