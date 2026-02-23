Con el objetivo de que inmigrantes se sientan más preparados si interactúan con autoridades, el programa Charlemos Charlotte de las bibliotecas de Charlotte Mecklenburg ofrece clases gratuitas para enseñar frases sencillas en inglés de “Conoce tus derechos”. Estos eventos son gratis y en línea y estarán disponibles hasta el 29 de abril.

Charlemos Charlotte es un programa mensual de intercambio de idiomas en español e inglés. Mensualmente realizan encuentros entre hablantes nativos de ambos idiomas, para promover la integración cultural en la ciudad. Sin embargo, este 2026 iniciaron clases para quienes deseen aprender o ayudar a sus familiares a no sentirse intimidados por el idioma frente a situaciones en las cuales deban interactuar con agentes de orden público.

“Esta clase es un espacio para que los miembros de la comunidad practiquen una serie de frases simples y adquieran confianza al usarlas. No se brinda asesoramiento legal ni orientación específica para casos. También es un espacio seguro para que los participantes compartan experiencias personales y recursos, y tengan conversaciones sinceras”, explicó Ajonelle Poole, especialista de comunicación de la biblioteca, a La Noticia.

En las clases, los participantes no solo aprenderán las frases, sino que también tendrán la oportunidad de practicarlas con profesionales del idioma, quienes estarán disponibles para resolver dudas generales. Además, se les enseñarán técnicas de respiración y concentración, diseñadas para ayudarles a recordar las frases incluso en momentos de estrés o nerviosismo.

“Conoce tus derechos”: próximas sesiones de inglés

Las sesiones duran entre 60 y 90 minutos. Puede unirse a una o varias sesiones para continuar practicando. No debe vivir en Charlotte para tomar estas clases. Las próximas clases son los siguientes miércoles de los siguientes meses:

Febrero : 25

: 25 Marzo : 4, 11, 18 y 25.

: 4, 11, 18 y 25. Abril : 1.°, 8, 15, 22 y 29.

: 1.°, 8, 15, 22 y 29. Horario : a partir de las 11:30 a.m.

: a partir de las 11:30 a.m. Inscríbete en el siguiente enlace.

Encuentros gratuitos para practicar el idioma

Además de estas clases, Charlemos Charlotte se reúne el segundo sábado de cada mes para que interesados puedan practicar su idioma con nativos en español e inglés. Además de conversaciones, realizan juegos y otras actividades interactivas. Los siguientes encuentros son:

Sábado 14 de marzo

11 de abril

9 de mayo

13 de junio

11 de julio

8 de agosto

12 de septiembre

10 de octubre

14 de noviembre

12 de diciembre

Horario : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Llibrary

: South Boulevard Llibrary Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209..

Visita el siguiente enlace para inscribirte en el próximo encuentro o para más información.