Recompensa de $5,000 por abandono de varios gatos en carretera

Un caso de crueldad animal genera indignación en Carolina del Norte. La organización PETA ofrece hasta $5,000 por información que permita identificar al responsable en un caso que involucra el abandono de ocho gatos en una carretera estatal.

Gatos abandonados en jaulas

Las autoridades reportaron cuatro incidentes entre el 13 y el 22 de abril. Todos ocurrieron en rampas de acceso a la carretera U.S. Highway 74, cerca de Columbus, Carolina del Norte, en el sector de las montañas.

Entre los animales había una madre con cuatro gatitos.

También encontraron otros gatos adultos en jaulas transportadoras separadas. Algunos estaban encerrados con puertas aseguradas, lo que aumentó el riesgo para su vida.

Condiciones preocupantes

En uno de los casos, la jaula estaba cerrada con bridas plásticas. Otro transportador tenía una cinta con el nombre “Tizzy”.

Los animales quedaron expuestos en una zona de alto tráfico. Esta situación pudo haber provocado lesiones graves o la muerte.

La Oficina del Alguacil del Condado de Polk lidera la investigación, pero hasta ahora, no ha identificado al responsable. Las autoridades creen que esa persona podría tener más animales en riesgo.

Dónde están los gatos ahora

Actualmente, los animales reciben atención en la Foothills Humane Society. El refugio trabaja para estabilizarlos y encontrar hogares seguros. También solicita apoyo de la comunidad para hogares temporales.

Cómo puedes ayudar

Si tiene información sobre estos animales abandonados, por favor comuníquese con el Oficial de Control de Animales Lovelace llamando al 828-894-3001. Las autoridades destacan que cualquier dato puede ser clave.

También, si puedes ofrecer un hogar temporal para brindar un refugio seguro a estos gatos, por favor comunícate con la Foothills Humane Society al 828-863-4444.

Llamado a la responsabilidad

PETA señaló que abandonar animales en carreteras no es una solución. La organización pide mayor acceso a refugios y servicios sin barreras. También insiste en la importancia de esterilizar y cuidar a las mascotas.

El abandono animal sigue siendo un problema en muchas comunidades.