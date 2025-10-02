Una tragedia sacudió a la comunidad latina el martes 30 de septiembre por la noche, cuando Josefina Tavarez falleció tras recibir múltiples disparos. Según la familia de la latina asesinada, madre de tres hijos, su pareja fue acusada del femicidio.

Según las autoridades, el incidente ocurrió en Mill Dam Road. La policía de Wake Forest confirmó que la madre de familia fue trasladada a un hospital con heridas graves, donde murió poco después.

El sospechoso, Hariston José Urena Morales, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato relacionados con el tiroteo. Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del incidente, pero indicaron que la captura se realizó poco después del suceso, alrededor de las 8:30 p.m.

Josefina Tavarez: madre y amiga querida

Josefina, recordada por su amor y luz, deja atrás tres hijos: un joven de 18 años, un niño de 11 y una niña de 8. Lamentablemente, los dos hijos más pequeños presenciaron la tragedia junto a su abuela, quedando profundamente afectados por el trauma.

Su familia destaca su dedicación como madre, hija y amiga, y señala que su fallecimiento representa un duro golpe emocional y financiero para quienes quedan a su cuidado.

Apoyo para los hijos y gastos funerarios de madre asesinada

La familia está consternada por el futuro de los niños, adicionalmente, los gastos funerarios y las necesidades básicas de los hijos —como terapia, ropa, útiles escolares y un hogar seguro— representan un desafío importante.

Se ha lanzado una campaña en GoFundMe organizada por Yamerlin Ortega para ayudar a cubrir estos gastos y apoyar a la familia durante este difícil momento. Cada donación, por pequeña que sea, ayudará a proporcionar cuidado, seguridad y apoyo emocional a los hijos de Josefina mientras enfrentan esta pérdida.

“Junior Peña, su padre, ahora asume con valentía la responsabilidad de criarlos y brindarles estabilidad en este momento tan doloroso. Esta recaudación ayudará a cubrir los gastos funerarios y a proporcionar a los niños el cuidado, la terapia y el apoyo que necesitan para comenzar a sanar”, dijo Ortega.

Cómo ayudar

Donaciones: Contribuir económicamente permitirá cubrir el funeral y las necesidades inmediatas de los niños.

Contribuir económicamente permitirá cubrir el funeral y las necesidades inmediatas de los niños. Compartir la campaña: Ayuda a que más personas puedan brindar apoyo.

Ayuda a que más personas puedan brindar apoyo. Oraciones y mensajes de solidaridad: Brindan consuelo emocional a la familia.

La comunidad puede unirse para honrar la memoria de Josefina rodeando a sus hijos con amor, estabilidad y esperanza mientras comienzan a sanar. Para apoyar a esta familia, visite la página de GoFundMe: www.gofundme.com/f/honoring-josefina-by-caring-for-her-children