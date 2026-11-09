Un hombre que permaneció encarcelado durante más de siete años, acusado de cinco asesinatos en Carolina del Norte, podrá recuperar su libertad tras alcanzar un acuerdo judicial que le permitió recibir una sentencia equivalente al tiempo que ya había cumplido en prisión. Sus abogados aseguran que es inocente y que las autoridades persiguieron a la persona equivocada.

Areli Aguirre Avilez, quien estaba detenido desde junio de 2019, compareció este lunes 9 de noviembre de 2026 ante un tribunal del condado de Alexander, en Carolina del Norte.

El hombre enfrentaba cinco cargos de asesinato en primer grado y uno de incendio provocado en primer grado, relacionados con un caso que incluye la muerte de una madre, sus dos hijos y otros dos adultos.

También había sido acusado de un delito sexual contra una menor.

Según dijeron sus abogados a La Noticia, el acuerdo judicial permitió que Aguirre Avilez recibiera una sentencia de tiempo cumplido, lo que abre el camino para su salida de prisión.

La defensa sostiene que el acusado nunca dejó de proclamar su inocencia y que aceptó el acuerdo para evitar permanecer encarcelado durante más tiempo mientras esperaba un juicio.

¿Qué ocurrió en el caso de los cinco asesinatos?

La investigación comenzó en 2019, después de un incendio en una vivienda ubicada en Pine Meadows Lane, en Taylorsville, condado de Alexander.

El caso involucró la muerte de tres integrantes de una familia:

María Calderón , de 38 años.

, de 38 años. Ángel E. Pacheco , de 11 años.

, de 11 años. América D. Pacheco, de 12 años.

Los investigadores señalaron en 2019 que los restos de Calderón no habían sido recuperados, pero que se presumía su fallecimiento.

En noviembre de ese mismo año, un cazador encontró tres cuerpos quemados en una zona rural del condado de Grayson, en el sur de Virginia.

Las autoridades consideraron que ese hallazgo podría estar relacionado con la investigación del incendio.

El expediente también incluyó acusaciones por la muerte de otros dos adultos, aunque la información proporcionada no identifica a esas víctimas ni explica con precisión cómo se relacionan ambos hechos.

¿Por qué fue arrestado Areli Aguirre Avilez?

Durante la investigación, las autoridades presentaron acusaciones contra Aguirre Avilez y otra mujer identificada como Heidi Darlene Wolfe.

Aguirre Avilez enfrentaba cinco cargos de asesinato en primer grado, uno de incendio provocado y otro de violación sexual de una menor conforme a la legislación estatal.

Wolfe fue acusada de tres cargos de asesinato en primer grado y uno de incendio provocado.

Según las órdenes judiciales citadas en los reportes iniciales, Wolfe declaró a los investigadores que Aguirre Avilez había matado a dos personas dentro de la vivienda.

También afirmó que una niña salió corriendo de la casa y que Aguirre Avilez le ordenó atropellarla con un vehículo, algo que ella aseguró haber hecho.

Estas afirmaciones formaban parte de la investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.Aguirre Avilez negó haber provocado el incendio o asesinado a los hijos de Calderón.

Los investigadores también señalaron que el acusado había estado sujeto a una orden de protección por violencia doméstica y que fue condenado por agredir a Calderón en diciembre de 2018.

¿Por qué quedó libre después de siete años?

De acuerdo con los bufetes Thomas, Ferguson & Beskind LLP y Malumphy Law, PLLC, la Fiscalía aceptó una resolución judicial que permitió imponer a Aguirre Avilez una sentencia equivalente al tiempo que ya había permanecido encarcelado.

La defensa explicó que el acuerdo evitó que el acusado continuara en prisión durante otro año o más mientras esperaba la celebración de un juicio.

“Durante más de 7 años, el Estado encarceló a Areli Aguirre Avilez por delitos que no cometió”, afirmaron sus abogados.

Los representantes legales sostienen que su cliente mantuvo su declaración de inocencia durante todo el proceso.

Abogados aseguran que había pruebas contra otro sospechoso

Uno de los principales señalamientos de la defensa es que las autoridades habrían contado con información que apuntaba a otro hombre como posible responsable de los crímenes.

Según los abogados, existían pruebas relacionadas con teléfonos celulares que, interpretadas por los propios expertos del Estado, demostraban que Aguirre Avilez no era responsable.

La defensa también aseguró que el otro sospechoso abandonó Carolina del Norte poco después de los hechos.

Los abogados sostienen que la Fiscalía conocía la identidad y posible ubicación de esa persona, pero que no compartió oportunamente esa información con la defensa.

Según el comunicado, el hombre fue posteriormente deportado de Estados Unidos.

La defensa cuestiona que se buscara la pena de muerte

Los abogados también denunciaron que el Estado mantuvo durante años su intención de solicitar la pena de muerte contra Aguirre Avilez.

Según la declaración, las autoridades continuaron impulsando esa posibilidad incluso después de que aparecieran pruebas que, a juicio de la defensa, favorecían a su cliente.

“Este resultado no es justicia”, afirmaron los representantes legales.

La defensa considera que el sistema judicial dedicó años y recursos a procesar a una persona que, según sus abogados, no cometió los crímenes.

“El Sr. Aguirre Avilez es inocente. Siempre ha sido inocente. Nada de lo que pasó hoy en la corte cambia ese hecho”, señalaron.

Estas declaraciones expresan la posición de sus representantes legales, no una determinación judicial de inocencia.

Los abogados señalaron que su cliente podrá regresar con su familia y comenzar a reconstruir su vida después de más de siete años de encarcelamiento.

También expresaron solidaridad con las familias de las víctimas y manifestaron su preocupación de que el verdadero responsable, según su interpretación del caso, no llegue a enfrentar un proceso judicial.

El resultado deja preguntas importantes sobre las pruebas utilizadas durante la investigación, las condiciones del acuerdo judicial y el futuro de los procedimientos relacionados con las cinco muertes.