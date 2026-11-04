Las elecciones intermedias del 3 de noviembre dejaron importantes cambios en el panorama político de Carolina del Norte. Según los resultados preliminares reportados hasta la mañana del miércoles, los demócratas ganaron varios distritos de la Cámara de Representantes que estaban en manos republicanas, mientras que el exgobernador Roy Cooper conquistó un escaño en el Senado federal.

La jornada también estuvo marcada por contiendas muy ajustadas, algunas de las cuales podrían terminar en recuentos de votos.

A nivel nacional, el reporte señala que los demócratas consiguieron recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, en una elección caracterizada por pérdidas para el partido del presidente Donald Trump.

Los resultados de Carolina del Norte todavía son extraoficiales y deberán pasar por el proceso de certificación.

¿Qué pasó en las elecciones de Carolina del Norte?

El resultado más destacado fue la victoria del demócrata Roy Cooper sobre el republicano Michael Whatley, con una ventaja reportada del 59 % frente al 39 %.

Cooper, exgobernador y exfiscal general del estado, se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado federal por Carolina del Norte en 18 años, según los datos de la Junta Electoral del estado.

El escaño estaba ocupado por el republicano Thom Tillis, quien decidió no buscar la reelección.

Sin embargo, las sorpresas electorales también se extendieron a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Varios congresistas republicanos perdieron sus puestos frente a candidatos demócratas, incluso en distritos que habían sido diseñados para favorecer al Partido Republicano.

¿Qué congresistas republicanos perdieron sus elecciones?

Los resultados preliminares muestran derrotas republicanas en diferentes regiones del estado.

Distrito Ganador reportado Candidato derrotado Resultado aproximado Distrito 9 Richard Ojeda (D) Richard Hudson (R) 51 % - 49 % Distrito 13 Paul Barringer (D) Brad Knott (R) 51 % - 48 % Distrito 6 Cyril Jefferson (D) Addison McDowell (R) 51 % - 49 % Distrito 14 Lakeshia Womack (D) Tim Moore (R) 51 % - 49 % Distrito 11 Jamie Ager (D) Jennifer Balkcom (R) 57 % - 41 %

Los porcentajes corresponden a los resultados extraoficiales, con todos los precintos contabilizados en esas contiendas.

Richard Hudson pierde el Distrito 9

Uno de los resultados más destacados fue la derrota del republicano Richard Hudson, quien representaba el Distrito 9 y presidía el Comité Nacional Republicano del Congreso.

Hudson perdió frente al demócrata Richard Ojeda, veterano militar y exlegislador estatal de West Virginia.

Ojeda obtuvo aproximadamente el 51 % de los votos, frente al 49 % de Hudson.

Tras conocerse el resultado, Ojeda afirmó que su victoria pertenecía a los maestros, enfermeros, veteranos y familias trabajadoras del distrito.

Tim Moore pierde en el área de Charlotte

En el Distrito 14, que incluye parte del área de Charlotte, el republicano Tim Moore perdió frente a la demócrata Lakeshia Womack.

Moore había sido presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte antes de llegar al Congreso federal.

Womack obtuvo aproximadamente el 51 % de los votos, frente al 49 % de Moore.

En otras contiendas del área de Charlotte, la demócrata Alma Adams y el republicano Mark Harris conservaron sus escaños, según el reporte.

Más victorias demócratas en el estado

En el Distrito 13, el demócrata Paul Barringer derrotó al republicano Brad Knott.

En el Distrito 6, el alcalde de High Point, Cyril Jefferson, venció al republicano Addison McDowell.

Por su parte, el demócrata Jamie Ager ganó el Distrito 11, en las montañas de Carolina del Norte, frente a la republicana Jennifer Balkcom.

Balkcom había reemplazado en la candidatura republicana al congresista Chuck Edwards, quien abandonó su campaña de reelección.

¿Qué elecciones podrían terminar en recuentos?

Dos contiendas permanecían especialmente ajustadas durante la mañana del miércoles 4 de noviembre.

En el Distrito 5, la republicana Virginia Foxx estaba 99 votos por detrás del demócrata Chuck Hubbard, con todos los precintos reportados.

Mientras tanto, en el Distrito 3, el republicano Greg Murphy mantenía una ventaja inferior a un punto porcentual.

Ambas contiendas podrían estar sujetas a recuentos, dependiendo de los resultados definitivos y los procedimientos electorales aplicables.

Por esta razón, todavía no es posible establecer con certeza la distribución final de los 14 escaños de Carolina del Norte en la Cámara de Representantes federal.

Estos indicadores fueron presentados como parte del análisis político de los resultados, aunque no permiten determinar por sí solos las razones del voto de cada elector.

Economía y democracia, principales preocupaciones de los votantes

Según una encuesta de votantes de The Associated Press citada en el reporte, los dos temas más importantes para los electores de Carolina del Norte fueron:

Economía: 35 %.

35 %. Estado de la democracia: 35 %.

35 %. Inmigración: 12 %.

12 %. Criminalidad: 4 %.

Los datos sugieren que las preocupaciones económicas y el funcionamiento de la democracia tuvieron un peso destacado entre los votantes encuestados.

Aumentó la participación durante el voto anticipado

Otro factor relevante fue el incremento de la participación electoral antes del 3 de noviembre.

Según el reporte, la votación anticipada aumentó 36 % en Carolina del Norte respecto de las elecciones intermedias de 2022.

La participación anticipada de votantes negros también registró un crecimiento importante.

Un análisis de Southern Coalition for Social Justice estimó que aproximadamente 584,000 electores negros votaron anticipadamente, un incremento del 52 % frente a 2022.

El reporte también destacó una participación elevada de electores sin afiliación partidaria durante estas elecciones intermedias.

¿Cuándo serán oficiales los resultados electorales?

Aunque los resultados preliminares permiten identificar a los candidatos que llevan ventaja, el proceso electoral todavía no ha concluido.

Las juntas electorales de los condados deben completar el conteo de votos provisionales, determinados votos ausentes y sufragios de militares.

De acuerdo con el calendario señalado en el reporte, algunos votos militares podrán recibirse hasta las 5:00 p.m. del 12 de noviembre, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Las juntas electorales de los condados tienen previsto reunirse el 13 de noviembre de 2026 para realizar la certificación correspondiente.

También existe la posibilidad de que electores o candidatos presenten protestas electorales por presuntas irregularidades.

Hasta que concluyan estos procedimientos, los resultados deben considerarse extraoficiales.