La cadena de supermercados Compare Foods anunció que sus siete establecimientos en las áreas de Charlotte y Concord, en Carolina del Norte, cambiaron su nombre a Frescal Supermarket. La transformación incluirá una nueva imagen, remodelaciones, mejoras en el servicio al cliente, cambios en los precios y un programa de descuentos que promete regalos y descuentos a los compradores.

El anuncio fue realizado por Omar Jorge, director ejecutivo de la empresa, quien explicó que el cambio responde a los comentarios de los clientes y al interés de la compañía por destacar dos características que considera fundamentales: la frescura y la calidad de sus productos.

En una entrevista con La Noticia, Jorge aseguró que la transformación no consiste únicamente en sustituir el nombre de los supermercados, sino en mejorar la experiencia de compra de las familias que los visitan.

“Estamos mirando la experiencia completa para el cliente”, explicó.

¿Por qué Compare Foods ahora se llama Frescal?

El nombre Frescal surgió de las opiniones de los consumidores, según relató Jorge.

Durante sus conversaciones con los clientes, el empresario identificó que muchos destacaban la calidad de las frutas, verduras, carnes y productos internacionales que encontraban en las tiendas.

“Me encantan los productos frescos. Me gustan las verduras, me gusta la fruta, la carne y, obviamente, también la selección de productos internacionales”, recordó Jorge al describir los comentarios que recibía.

Para el empresario, esas opiniones mostraban que la imagen de Compare Foods ya no comunicaba completamente lo que los clientes valoraban de los supermercados.

“Me di cuenta de que el mensaje que estábamos comunicando con el nombre Compare Foods se estaba alejando un poco del concepto que el cliente tenía de la tienda”, explicó.

Inicialmente, Jorge consideró combinar las palabras “fresco” y “local”. Sin embargo, una conversación con una supervisora de la empresa lo llevó a replantear el concepto.

“Me gusta más fresco y calidad, porque eso es lo que nosotros somos”, comentó.

Finalmente, la compañía adoptó el nombre Frescal, una combinación de los conceptos de frescura y calidad.

El anuncio inicial ocurrió a mediados de octubre; Jorge también había presentado el nombre como una referencia a las palabras en inglés “fresh” y “local”. En la entrevista con La Noticia, explicó cómo evolucionó esa idea durante el proceso de creación de la marca.

¿Qué cambios encontrarán los clientes en Frescal?

La transformación contempla inversiones en infraestructura, diseño interior, iluminación, equipos de refrigeración y atención al público.

Jorge explicó que la empresa tomó como referencia el concepto desarrollado en la tienda de South Boulevard, inaugurada en 2024. Ese diseño servirá como modelo para modernizar los demás establecimientos.

Entre las mejoras anunciadas se encuentran:

Nuevos pisos: la empresa afirma que ya realizó cambios en los pisos de todas las tiendas.

la empresa afirma que ya realizó cambios en los pisos de todas las tiendas. Mejor iluminación: instalación de luces para hacer más visibles los productos y mejorar el ambiente.

instalación de luces para hacer más visibles los productos y mejorar el ambiente. Equipos de refrigeración: reemplazo de numerosas neveras para mejorar la conservación de los alimentos.

reemplazo de numerosas neveras para mejorar la conservación de los alimentos. Nueva señalización: incorporación de letreros y elementos visuales en los supermercados.

incorporación de letreros y elementos visuales en los supermercados. Atención al cliente: capacitación de los empleados para ofrecer un servicio más cercano y amable.

capacitación de los empleados para ofrecer un servicio más cercano y amable. Precios y promociones: cambios en la oferta comercial para facilitar el ahorro de los compradores.

“Queremos un ambiente que los invite, que se sientan cómodos, que sea limpio”, afirmó Jorge.

¿Cómo mejorará la frescura de los alimentos?

Uno de los cambios que destacó el CEO es la renovación de los equipos de refrigeración. Según Jorge, la compañía ha reemplazado numerosas neveras para mejorar la conservación de los productos.

Aunque reconoció que algunos compradores podrían no notar inmediatamente estas modificaciones, aseguró que tendrán un efecto en la calidad de los alimentos.

“Ese producto va a estar más fresco cuando el cliente lo compre, porque hemos actualizado ese equipo”, explicó.

El objetivo, agregó, es que los alimentos mantengan su frescura durante más tiempo después de llegar a los hogares.

¿Bajarán los precios en los supermercados Frescal?

Jorge aseguró que la compañía también está realizando ajustes en sus precios y promociones para ofrecer opciones más económicas.

Durante sus visitas a las tiendas, afirmó haber recibido comentarios favorables de algunos clientes que ya identificaron diferencias en el costo de determinados productos.

En una conversación reciente en la tienda de Arrowood, un comprador le comentó que estaba pagando menos por algunos artículos.

“Me doy cuenta de que estoy comprando las cosas un poco más baratas. Han bajado los precios”, relató Jorge, citando al cliente.

¿Qué es Familia Frescal y cómo permitirá ahorrar?

Como parte de la transformación, la empresa está relanzando su programa de fidelización bajo el nombre Familia Frescal.

La iniciativa ofrecerá promociones especiales para los clientes que se inscriban.

Según Jorge, algunos productos de compra frecuente tendrán descuentos que podrían representar ahorros de uno o dos dólares por artículo para los integrantes del programa.

“Vamos a estar ofreciendo unos especiales súper agresivos para que los clientes también puedan ahorrar dinero cuando vengan a hacer sus compras”, afirmó.

El empresario señaló que las promociones se concentrarán en productos que las familias compran habitualmente.

La información proporcionada no especifica todavía el procedimiento de inscripción, los requisitos ni la fecha exacta de implementación del programa en todas las tiendas.

¿Dónde estarán ubicados los supermercados Frescal?

El cambio de nombre comprende siete establecimientos en el área de Charlotte: seis en Charlotte y uno en Concord.

Las tiendas de Charlotte se encuentran en los siguientes corredores comerciales:

North Tryon Street (4316 N Tryon St., Charlotte, NC 28213) Sharon Amity Road (3600 N Sharon Amity Rd., Charlotte, NC 28205) Freedom Drive (2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208) East Arrowood Road (818 E Arrowood Rd., Charlotte, NC 28217) South Boulevard (5601 South Blvd., Charlotte, NC 28210) West Arrowood Rd. (201 W Arrowood Rd., Charlotte, NC 28217

La séptima tienda está ubicada en Concord (840 Concord Pkwy N., Concord, NC 28027)

La compañía indicó que los supermercados continuarán funcionando en sus ubicaciones habituales y conservarán al personal que los clientes ya conocen.

Para consultar información sobre la nueva marca, los consumidores pueden visitar https://frescal.com/.

¿Cómo han reaccionado los clientes al cambio de nombre?

Jorge aseguró que la respuesta inicial de los compradores ha sido favorable.

“Estoy sorprendido con la aceptación que han tenido”, afirmó.

El empresario explicó que ha visitado diferentes establecimientos para conversar con empleados y clientes, conocer sus opiniones y evaluar la recepción del nuevo concepto.

Según su experiencia, los compradores han destacado el nombre, el logotipo y las modificaciones realizadas dentro de las tiendas.

Una empresa con casi cinco décadas de historia

La historia de Compare Foods se remonta a 1978, cuando los hermanos Eligio, Jacinto y Gregorio Peña abrieron una pequeña tienda de comestibles en Queens, Nueva York.

Con el paso de los años, aquel negocio familiar se expandió hasta convertirse en una cadena de supermercados multiculturales, con presencia en distintos estados.

Para Jorge, el cambio representa una evolución de un negocio con el que mantiene una relación personal desde su infancia.

“El concepto de Compare Foods para mí es muy cercano a mi corazón. Me crié con ese nombre. Es un nombre familiar”, expresó.

A pesar de ese vínculo, considera que la transformación permitirá proyectar a la empresa hacia el futuro.