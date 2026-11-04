Demócrata Roy Cooper gana elección al Senado

El demócrata Roy Cooper ganó este martes 3 de noviembre las elecciones al Senado de Estados Unidos por Carolina del Norte, tras derrotar al republicano Michael Whatley.

La victoria del exgobernador de Carolina del Norte representa un escaño adicional para el Partido Demócrata en su intento por recuperar el control del Senado estadounidense.

La Junta Electoral del estado, dio a conocer que Cooper logró 2.3 millones de votos (58.3 %), mientras que el republicano Michael Whatley tuvo 1.6 millones de votos (39.5 %), con el 90 % de los votos contados.

Cambio en el Senado por Carolina del Norte

Roy Cooper buscaba regresar a un cargo público, esta vez como representante de Carolina del Norte en el Senado federal.

Su contrincante, Michael Whatley, fue presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte y también dirigió el Comité Nacional Republicano. Whatley contó con el respaldo del presidente Donald Trump durante su campaña.

La contienda por el Senado de Carolina del Norte era una de las disputas relevantes para definir el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos.

El escaño estaba ocupado por el senador republicano Thom Tillis, quien decidió no buscar la reelección. Esta decisión dejó abierta una oportunidad para ambos partidos en un estado que ha registrado elecciones competitivas.

Con la victoria de Cooper, los demócratas consiguieron arrebatar a los republicanos un escaño que anteriormente estaba bajo su control.

¿Quién es Roy Cooper?

Roy Cooper cuenta con una extensa trayectoria en la política de Carolina del Norte.

Antes de su elección al Senado federal, ocupó dos de los cargos más importantes del gobierno estatal:

Fiscal general de Carolina del Norte: responsable de dirigir el Departamento de Justicia estatal.

responsable de dirigir el Departamento de Justicia estatal. Gobernador de Carolina del Norte: encabezó el Poder Ejecutivo del estado.

Su experiencia en ambos cargos fue parte de su trayectoria política antes de competir por un puesto en el Senado de Estados Unidos.

¿Cuándo asumirá Roy Cooper su cargo en el Senado?

Cooper fue elegido para representar a Carolina del Norte en el Senado de Estados Unidos durante el próximo período legislativo, que comenzará en enero de 2027.

El Senado federal está integrado por 100 miembros, dos por cada estado, cuyos mandatos ordinarios tienen una duración de seis años.

Los resultados de esta elección marcan un cambio en la representación partidaria de uno de los dos escaños de Carolina del Norte.