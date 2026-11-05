Un hombre de 28 años fue arrestado en el este de Carolina del Norte después de que las autoridades encontraran 32 kilogramos de droga oculta en compartimentos de un vehículo durante una parada de tránsito. La policía informó que podrían producirse más arrestos relacionados con el caso.

El operativo se realizó el viernes 30 de octubre, en las inmediaciones de la intersección de las carreteras NC Highway 11 y NC-102, en el condado de Pitt.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Greenville, agentes del Departamento de Policía de Ayden y del Grupo Regional de Trabajo Antidrogas de Greenville participaron en la intervención.

Como resultado de la investigación, las autoridades arrestaron a Eduardo García, de 28 años, residente de Los Fresnos, Texas.

¿Cómo encontraron los 32 kilos de metanfetamina?

De acuerdo con el reporte policial, los agentes realizaron una parada de tránsito en la zona de las carreteras NC-11 y NC-102.

Durante la inspección del vehículo, los oficiales encontraron varios compartimentos ocultos que contenían una sustancia identificada por las autoridades como metanfetamina cristalina.

La cantidad incautada fue de 32 kilogramos, equivalentes a aproximadamente 70.5 libras.

El comunicado no especifica qué motivó inicialmente la parada de tránsito, cómo fueron descubiertos los compartimentos ni si se encontraron otras sustancias u objetos relacionados con la investigación. Tampoco se informó sobre el destino previsto de la droga.

¿Quién es el hombre arrestado?

Las autoridades identificaron al detenido como Eduardo García, de 28 años, residente de Los Fresnos, Texas.

García enfrenta múltiples cargos de tráfico de metanfetamina de nivel III (Level III trafficking in methamphetamine), según el comunicado policial.

Este tipo de acusación corresponde a delitos graves relacionados con el tráfico de sustancias controladas en Carolina del Norte.

El Departamento de Policía de Greenville detalló que sele impuso una fianza de cinco millones de dólares.

Los cargos presentados son acusaciones y no constituyen una declaración de culpabilidad. García conserva su presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.

¿Habrá más arrestos por este caso?

La investigación continúa abierta y las autoridades señalaron que podrían producirse nuevas detenciones y presentarse cargos adicionales.

Por ahora, el comunicado identifica únicamente a García como la persona arrestada durante este operativo.

La policía no proporcionó información sobre otros posibles sospechosos ni confirmó si la incautación está relacionada con una organización de distribución de drogas.

¿Qué agencias participaron en el operativo?

La intervención fue realizada por el Departamento de Policía de Ayden y el Grupo Regional de Trabajo Antidrogas de Greenville.

La unidad trabaja en investigaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos y otras posibles violaciones de las leyes estatales y federales sobre sustancias controladas.

Según el Departamento de Policía de Greenville, la colaboración permite compartir recursos, personal especializado y equipos de investigación para combatir el tráfico de drogas en el condado de Pitt y otras zonas del este de Carolina del Norte.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades determinan si existen otras personas involucradas.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre una posible fecha de comparecencia judicial ni sobre el avance de los procedimientos contra el detenido.