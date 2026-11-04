Charlotte contará con $425 millones para proyectos de vivienda, transporte y mejoras en los vecindarios, luego de que los votantes aprobaran las tres medidas de bonos municipales en las elecciones de este 3 de noviembre. Los resultados de los 169 distritos electorales ya fueron reportados y confirmaron el respaldo a las tres propuestas.

“Los votantes de Charlotte enviaron un mensaje claro de que creen en la importancia de garantizar que esta comunidad siga siendo un lugar donde las familias puedan encontrar viviendas a precios accesibles, calles por las que puedan transitar de manera segura y la infraestructura necesaria para una ciudad en crecimiento”, declaró el alcalde de Charlotte, Rob Harrington, a través de un comunicado de prensa.

¿Qué aprobaron los votantes de Charlotte?

Se trata de una propuesta que contempla financiar proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario por un total de $425 millones. Se distribuyen de la siguiente manera:

Transporte: $280 millones. Busca reparar y mejorar carreteras, construir aceras y otros proyectos que faciliten el desplazamiento de peatones y conductores. Este fue aprobado por 204,868 votantes, frente a 116,785 que votaron en contra.

Vivienda a bajo precio: $125 millones. Esta propuesta busca preservar los hogares ya existentes y crear opciones de vivienda para familias con bajos ingresos a través de alianzas con entidades públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. Fue aprobado por 199,281 votantes, frente a 122,477 que votaron en contra.

Mejoras en los vecindarios: $20 millones. Estarían destinados para financiar aceras, drenaje, calles, iluminación y espacios públicos. Fue aprobado por 214,184 votantes, frente a 107,632 que votaron en contra.

En promedio, seis de cada 10 votantes respaldaron las tres medidas, según datos oficiales de la Junta Electoral de Carolina del Norte.

¿Habrá un aumento en los impuestos por estos bonos?

No. Según la ciudad de Charlotte, la propuesta no requiere un aumento en la tasa del impuesto a la propiedad. Informó que la administración municipal será quien asuma el pago de estos bonos que proyectyan listos para 2028 y 2030.

“Charlotte tiene una larga trayectoria en el uso de bonos aprobados por los votantes para financiar proyectos de infraestructura e inversiones comunitarias. Desde 2014, los bonos aprobados en las urnas han generado más de $1,400 millones en inversiones para vivienda, vecindarios, infraestructura vial y otras necesidades fundamentales”, explicó.

¿Qué carreteras de Charlotte recibirán mejoras?

Una parte importante de los recursos ($280 millones de dólares) se destinarán a invertir en transporte. Entre los lugares que aparecen en la lista de proyectos previstos se encuentran: