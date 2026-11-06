La violencia doméstica genera miles de llamadas al Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), pero una parte mucho menor termina registrada como un reporte de delitos. En promedio, en los últimos dos años hubo aproximadamente 4.5 llamadas por cada denuncia.

Cada 13 minutos una persona denuncia violencia doméstica; no siempre de las víctimas

Cada año, CMPD recibe casi 40,000 llamadas por violencia doméstica.

En el 2024, se registraron 38,160.

En el 2025 fueron 38,749.

Hasta el 24 de junio de este año iban 18,782 .

. En promedio, equivale a que una persona reporta un incidente de esta naturaleza cada 13 minutos.

Sin embargo, estas llamadas no necesariamente representan a una víctima que decidió denunciar. CMPD explica que muchas llamadas son realizadas por vecinos, familiares u otras personas que escuchan una discusión o sospechan que alguien puede estar en peligro.

Después de llegar al lugar, los oficiales investigan lo ocurrido y determinan si existe un delito que deba ser documentado, pero en muchos casos depende de la disposición de la víctima de denunciar.

“Una vez que se llama, la policía va a llegar y va a hacer el reporte para documentar lo que ocurrió. En ese momento, la víctima tiene que entregar la información y si se constata que hubo un agresor, esta persona va a ser detenida. En especial, si hay heridas o marcas en la víctima. Pero lamentablemente, a veces en nuestras culturas tendemos a minimizar o normalizar lo que es la violencia doméstica. No le dan la seriedad que merece”, contó oficial Claudio Jiménez, de la división Steele Creek de CMPD.

Miles de llamadas, pocas denuncias

En años anteriores, solo el 23 % de estas llamadas terminó en un reporte. Es decir, que solo una de cada cinco víctimas termina denunciando a su agresor.

Al respecto, el oficial Jiménez aclaró que en algunos casos la denuncia no ocurre porque el incidente no se trata de un delito, sino de una discusión de pareja.

“Muchas veces llaman los vecinos o familiares que saben de algo, que escuchan una pelea y cuando llegamos a investigar nos damos cuenta de que no se trata específicamente de un asalto físico de violencia doméstica, sino que muchas veces es una discusión acalorada. Se gritan, se insultan; eso no es ilegal. Es una falta de respeto y no se debe hacer, pero no es un hecho criminal”, añadió.

705 víctimas latinas en lo que va de 2026

Dentro de los reportes de delitos relacionados con violencia doméstica, 1,587 víctimas fueron identificadas como latinas en 2024 y 1,549 en 2025. Entre el 1 de enero y el 24 de junio de 2026, se registraron 705 víctimas latinas.

En los dos años completos, las víctimas latinas representaron aproximadamente 15 % del total de víctimas asociadas a estos reportes.

A nivel estatal, los latinos representaron el 10 % de las víctimas de violencia doméstica y familiar entre 2023 y 2025, según datos recientes del informe del Criminal Justice Analysis Center (CJAC). Las autoridades alertaron que en muchos casos, la violencia no se limitó a agresiones físicas, sino que hubo otros delitos presentes, como:

Secuestro.

Agresiones simples y agravadas.

Violación, ataques y/o tocamientos sexuales.

Trata de personas con fines de explotación sexual comercial.

Obligar a las víctimas a servirles en contra de su voluntad.

Intimidación.

Homicidio (intencional o por negligencia).

Según la base de datos de homicidios de CMPD, en los últimos 10 años, cada 30 días muere una persona víctima de violencia doméstica.

¿Dónde encontrar ayuda?

Si sufres o has sufrido violencia doméstica, la principal recomendación es buscar ayuda. En caso de emergencia, llama al 911 o llama a una línea de ayuda de Carolina del Norte, como:

La Línea de Esperanza: 980-771-4673 , también puedes enviar el texto “START” al 88788.

, también puedes enviar el texto “START” al 88788. Asistencia a la Víctima del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg: 704-312-1667 .

. Durham Crisis Response Center: 919-403-6562 .

. Condado de Orange-Compass Center for Women and Families: 919-929-7122 .

. Condado de Mecklenburg (Safe Alliance): 704-332-2513 .

. Condado de Wake: 919-828-7740 .

. También puedes llamar a Stephanie Escobar, intercesora de la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, al 704-654-0118.

Información clave para denunciar la violencia doméstica