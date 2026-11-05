Breezy A. Hernández, una joven latina de 19 años, murió tras un choque en horas la mañana del domingo 1.° de noviembre contra un camión cisterna en la carretera U.S. 421, a la altura del condado de Sampson, Carolina del Norte. Su familia inició una campaña para ayudar a cubrir los gastos relacionados con su fallecimiento y piden el apoyo de la comunidad.

Latina choca contra un camión cisterna

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. del domingo, en la ruta U.S. 421, cerca de Bestwood Lane, según la información publicada por los Servicios de Emergencia del Condado de Sampson en sus redes sociales.

Trascendió que Hernández conducía una camioneta Toyota cuando cruzó al carril contrario y chocó de frente contra el camión cisterna que transportaba metanol, un material altamente inflamable. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron, por lo que los equipos de emergencia establecieron un perímetro de seguridad y ordenaron evacuar algunas viviendas de la zona.

Los equipos de emergencia continuaron trabajando en el lugar hasta pasadas las 6:00 p.m. El conductor del camión cisterna, identificado como Lawa A. Dowdell, de 30 años, sobrevivió al accidente y recibió atención hospitalaria. La investigación para determinar qué provocó el choque continúa por parte de las autoridades.

Breezy acababa de graduarse y quería estudiar enfermería

Breezy vivia en la ciudad de Harrells y acababa de graduarse de Union High School como parte de la promoción de 2026. Era la menor de cinco hermanos y trabajaba en una farmacia y en un supermercado mientras ahorraba dinero para poder estudiar enfermería.

Su familia creó una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos relacionados con su muerte y aliviar la carga económica que dejó la tragedia. En ella, la describen como una joven cuyos planes terminaron de manera inesperada.

“Fue truncada trágicamente en un fatal accidente. Era un alma dulce y hermosa cuya vida tocó los corazones de quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Tenía toda una vida por delante, y su pérdida ha dejado un dolor indescriptible”, indica la publicación.

Para apoyar esta campaña, visita el siguiente enlace.