Durante la primera mitad de noviembre, Charlotte y sus alrededores tendrán una variedad de actividades y servicios gratuitos para la comunidad. La agenda incluye jornadas de distribución de alimentos, orientación para acceder a servicios de salud, espacios de apoyo para mujeres, talleres educativos y eventos culturales para disfrutar en familia. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.
Comida
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Harris YMCA
- Dirección: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 6 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 9 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Goodwill Opportunity Campus
- Dirección: 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 11 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd. , Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 5 de noviembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 5 de noviembre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 11 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Comunidad y recursos
Espacio de apoyo para la mujer
La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas.
- Fecha: martes 10 de noviembre
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita completando el siguiente formulario.
Salud y bienestar
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones:
- Fecha: jueves 5 de noviembre
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Clínica gratuita en Charlotte
El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud locales y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.
- Fecha: domingo 8 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Navegador de salud con la Coalición
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 9 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Cafecito y ritmos relajantes
Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecitos y ritmos relajantes”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad. Habrá una actividad para niños mayores de 5 años.
- Fecha: martes 10 de noviembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
Entretenimiento y cultura
Exposición sobre la masculinidad y la vulnerabilidad
Descubre “THE SOFTIES”, una exposición fotográfica que desafía las ideas tradicionales sobre la masculinidad y muestra el lado sensible y humano de los hombres. Cada participante comparte tres retratos: dos que reflejan su apariencia más ruda y uno que revela su vulnerabilidad, ternura y emociones.
- Fecha: sábado 7 de noviembre
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Vapa Center (Obra Collective)
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Festival de otoño de Coulwood Hills
La comunidad de Coulwood Hills celebrará su Festival de Otoño, un evento gratuito y abierto a todo público. Los asistentes podrán disfrutar de actividades para toda la familia, como conocer animales, pintarse la cara, pintar piedras, hacer manualidades y participar en juegos. También estará presente la biblioteca para ofrecer información sobre sus servicios y ayudar a tramitar tarjetas de biblioteca.
- Fecha: sábado 7 de noviembre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Coulwood Clubhouse and Park
- Dirección: 506 Coulwood Dr, Charlotte, NC 28214
Celebración de Puerto Rico
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por décimo año consecutivo Puerto Rico y su cultura. Será un encuentro lleno de historia, cultura, tradiciones para compartir en comunidad.
- Fecha: domingo 8 de noviembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Educación y oportunidades
Taller gratuito: Creando la banda sonora de tu vida
Únete a este taller interactivo y bilingüe donde crearás tu propia "banda sonora de vida". A través de la música y los recuerdos, podrás reflexionar, escribir y conectar con experiencias significativas de tu vida. Además, disfrutarás de una presentación acústica de los artistas locales: Ana Lucía Divins y Carlos Crespo.
- Fecha: sábado 7 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St, Pineville, NC 28134
- Costo: gratis, pero debes inscribirte en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 9 de noviembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Taller: Más allá de los conceptos básicos de Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a utilizar el formato de párrafos, encabezados y pies de página y otras herramientas de formato más avanzadas. Para esta clase se requiere experiencia previa en Microsoft Word.
- Fecha: jueves 12 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.