Alta velocidad: conductor mata a instructora de fitness latina

Luz Esther Arroyo, de 64 años, falleció el domingo 14 de septiembre por la mañana luego de que su vehículo fuera impactado, provocando un choque contra un poste de luz. El accidente involucró a un hombre de 41 años, Richard Goodyear, quien enfrenta múltiples cargos, incluidos muerte por vehículo a motor y conducción imprudente. Según las autoridades, viajaba a alta velocidad.

Accidente a alta velocidad

La policía de Fayetteville respondió alrededor de las 11:00 a.m. a un reporte de choque en Morganton Road cerca de Hearstone Drive.

Goodyear conducía una camioneta Dodge Ram a alta velocidad, impactando el auto Volkswagen 2019 de Arroyo, provocando que este chocara contra un poste.

Arroyo murió a causa de las lesiones sufridas, mientras que Goodyear fue trasladado al Cape Fear Valley Medical Center y se espera que se recupere.

Los cargos que enfrenta incluyen:

Muerte por vehículo a motor (delito menor).

Conducción descuidada e imprudente.

Conducir por el lado equivocado de la carretera.

Incumplimiento de reducir velocidad para evitar colisión.

La investigación continúa, y las autoridades solicitan a cualquier persona con información que contacte al Oficial C. Lewis al 910-818-1872, o de forma anónima a través de Crime Stoppers al 910-483-TIPS (8477) o mediante la aplicación gratuita “P3 Tips”.

Luz Esther Arroyo: una vida llena de pasión y amor

Nacida en Puerto Rico, Luz fue instructora de fitness en Fort Bragg, inspirando a muchos a llevar una vida saludable. Era madre, abuela, hermana y amiga, conocida por su alegría, generosidad y amor por la vida.

Sus hijos Elvin, Pedro y Deborah, junto a sus nietos Cash y Julián, ahora enfrentan no solo la pérdida emocional, sino también los retos financieros y legales derivados del accidente.

“Su fallecimiento no fue resultado de una enfermedad ni de causas naturales; su vida fue truncada por un acto de violencia sin sentido. Si bien se ha realizado un arresto, las consecuencias de esta tragedia permanecerán para siempre en su familia y comunidad”, dijo Lydia Díaz, organizadora de la recaudación de fondos.

Cómo apoyar a la familia

La comunidad puede ayudar de dos maneras:

Donaciones: Se ha creado una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar $30,000 para cubrir gastos funerarios y brindar estabilidad a la familia. Defensa y justicia: Contactar a la policía de Fayetteville para asegurar que este caso de la muerte de Luz por parte de un conductor que manejaba a alta velocidad se maneje con prioridad y que avance la justicia.



Campaña para ayudar a la familia: gofundme.com/f/justice-for-luz-esther-arroyo-support-her-family