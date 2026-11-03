¿Quieres volver a ejercer tu profesión? Ofrecen capacitación gratis

Los inmigrantes latinos que tienen estudios universitarios o técnicos, pero no han podido ejercer sus profesiones en Estados Unidos, podrán acceder a un programa gratuito de capacitación laboral. La iniciativa busca ayudarlos a aprovechar su experiencia y encontrar nuevas oportunidades de empleo.

La organización sin fines de lucro Link Foundation, con sede en Charlotte, anunció el lanzamiento del programa Navigating the U.S. Job Market Initiative, en colaboración con Hispanic Federation.

La iniciativa ofrece 12 meses de acceso gratuito a recursos de capacitación y desarrollo profesional, especialmente para inmigrantes que desean reincorporarse a sus áreas de formación.

El programa es completamente virtual, por lo que los participantes podrán acceder a las herramientas de formación desde diferentes localidades de Carolina del Norte y otros estados.

¿En qué consiste el programa gratuito para inmigrantes?

El programa está diseñado para profesionales que obtuvieron títulos universitarios o técnicos en sus países de origen, pero que enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral estadounidense.

Bajo el lema "Tu talento no se quedó atrás. Tu futuro tampoco", Link Foundation busca ayudar a los participantes a reconocer el valor de su preparación académica y fortalecer sus posibilidades de conseguir empleo.

La capacitación incluye herramientas prácticas para adaptarse a los procesos de contratación en Estados Unidos.

Entre los recursos disponibles se encuentran:

Preparación de currículums: herramientas para presentar la experiencia académica y profesional de acuerdo con las expectativas del mercado laboral estadounidense.

herramientas para presentar la experiencia académica y profesional de acuerdo con las expectativas del mercado laboral estadounidense. Búsqueda de empleo: estrategias para identificar oportunidades laborales relacionadas con la formación de cada participante.

estrategias para identificar oportunidades laborales relacionadas con la formación de cada participante. Entrevistas de trabajo: preparación para desenvolverse durante los procesos de selección.

preparación para desenvolverse durante los procesos de selección. Networking: herramientas para establecer contactos y ampliar las redes profesionales.

herramientas para establecer contactos y ampliar las redes profesionales. Actualización de competencias: recursos para fortalecer conocimientos y habilidades en diferentes sectores laborales.

Los participantes tendrán acceso a estos recursos durante un período de 12 meses.

¿Qué profesiones pueden beneficiarse de la capacitación?

La iniciativa contempla recursos de desarrollo profesional en distintas áreas de especialización.

Entre los sectores mencionados por Link Foundation se encuentran:

Tecnología: actualización de conocimientos y competencias para el sector tecnológico. Salud: herramientas de desarrollo profesional para personas con formación en áreas sanitarias. Ingeniería: recursos para profesionales con estudios técnicos o universitarios. Finanzas: capacitación relacionada con competencias del sector financiero. Negocios: herramientas para desenvolverse en el entorno empresarial estadounidense. Educación: recursos de formación para profesionales del ámbito educativo.

El programa busca facilitar la adaptación de los conocimientos adquiridos en otros países a las exigencias del mercado laboral de Estados Unidos. La iniciativa no otorga licencias profesionales estadounidenses ni sustituye los procesos oficiales de homologación de títulos.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Link Foundation informó que el programa está dirigido a inmigrantes que residen en Estados Unidos, con prioridad para quienes viven en Carolina del Norte.

Los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Formación académica: haber completado estudios universitarios o técnicos.

haber completado estudios universitarios o técnicos. Situación laboral: no estar trabajando actualmente en la profesión para la que estudiaron.

no estar trabajando actualmente en la profesión para la que estudiaron. Nivel de inglés: contar con conocimientos intermedios del idioma.

contar con conocimientos intermedios del idioma. Autorización laboral: tener un permiso de trabajo vigente o una solicitud pendiente.

tener un permiso de trabajo vigente o una solicitud pendiente. Residencia: vivir en Estados Unidos, con prioridad para residentes de Carolina del Norte.

No se requiere experiencia laboral previa en Estados Unidos.

Este último requisito permite que profesionales recién llegados al país puedan solicitar su participación, siempre que cumplan con las demás condiciones del programa.

¿Cómo inscribirse en la capacitación gratuita?

Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados, según informó Link Foundation.

Las personas interesadas pueden verificar si cumplen con los requisitos y completar su inscripción mediante la página oficial del programa.

Inscripciones: https://linkfoundation.io/linkacademy Costo: gratuito. Modalidad: virtual. Duración del acceso a los recursos: 12 meses.

Buscan aprovechar el talento profesional de los inmigrantes

Uno de los objetivos de la iniciativa es ayudar a profesionales que, después de emigrar, han tenido que trabajar en sectores diferentes de aquellos para los que se prepararon.

Los organizadores consideran que la experiencia académica y profesional adquirida fuera de Estados Unidos puede seguir siendo valiosa.

"Migrar no significa empezar desde cero. El conocimiento y el talento que traemos siguen teniendo valor", expresaron representantes de Link Foundation.

"Queremos que más profesionales de nuestra comunidad encuentren las herramientas y la confianza para construir nuevas oportunidades", agregaron.

La organización busca que los participantes desarrollen competencias para mejorar su acceso al mercado laboral estadounidense.

¿Qué es Link Foundation?

Link Foundation es una organización sin fines de lucro con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

Su trabajo está enfocado en promover el desarrollo profesional y el emprendimiento entre las comunidades latinas e inmigrantes. Para ello, impulsa iniciativas relacionadas con la educación, la tecnología y la inteligencia artificial.

El nuevo programa, desarrollado en colaboración con Hispanic Federation, busca ampliar el acceso a recursos de capacitación para inmigrantes que desean retomar sus carreras profesionales en Estados Unidos.