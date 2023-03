Activistas aseguran que una serie de proyectos de ley que pueden afectar la vida de los inmigrantes en Carolina del Norte, están a la espera de ser aprobadas por la Asamblea General de Carolina del Norte. Uno de estos proyectos, HB-167 “Restricciones de la Tarjeta de Identificación de Acción Comunitaria”, busca prohibir el uso de la matrícula consular e identificaciones otorgadas por grupos comunitarios, específicamente el FaithAction ID.

Refugio Guadalupe Gonzáles migró a Estados Unidos hace 30 años y ha forjado una vida en Greensboro desde entonces. Aunque sus hijos crecieron en Carolina del Norte y tiene un trabajo como constructor y electricista, por muchos años, su única forma de identificación era su licencia de conducir.

Desde el año 2003 al 2006, Carolina del Norte permitió que varios inmigrantes indocumentados recibieran una licencia de conducir, pero esto cambió con una ley estatal que ahora exige un número de Seguro Social válido para obtener el documento, lo cual ocurre cuando una persona tiene un estatus migratorio legal.

¿Cómo afecta esta ley en Carolina del Norte?

“Aquí en Carolina del Norte, cuando llegué podíamos obtener licencia de conducir. Por diez años o más tuve licencia de conducir aquí en Carolina del Norte, pero hubo un momento que la quitaron y entonces he tenido el problema de identificación”, asegura Guadalupe Gonzáles, quien hoy solo tiene la identificación de FaithAction.

Dice que, como muchos inmigrantes, tiene problemas para localizar su acta de nacimiento en México, lo cual ha sido la razón principal por la cual no tiene otro tipo de identificación, como la matrícula consular o su pasaporte mexicano.

Hace menos de una semana, explica Refugio, su esposa fue hospitalizada y la única identificación que pudo utilizar para solicitar ayuda para pagar los gastos médicos fue la identificación de FaithAction.

“Mi esposa está mejor ahora. Pero si no hubiese tenido la identificación, no hubiese podido llenar los papeles necesarios, y aunque hay muchos requisitos y no sabemos si calificamos, en un mes lo sabremos.”

Proyecto de ley busca invalidar la FaithAction ID

Esta no es la primera vez que la Casa de Representantes de Carolina del Norte introduce un proyecto de ley con el objetivo de limitar la utilización de identificaciones alternativas.

En el 2015, el gobernador Pat McCroy promulgó la ley HB-318 que prohibió que las autoridades y agencias estatales reconozcan las matrículas consulares y/o documentos similares, como documentos válidos para determinar la identidad o residencia de un individuo.

Pero la ley fue enmendada, esto permitió a oficiales del orden público y organismos de seguridad aceptar las identificaciones municipales, así como las reconocidas por una ciudad o agencia local como el FaithAction ID.

El FaithAction ID se introdujo hace diez años como una iniciativa para solucionar la falta de identificación para los inmigrantes indocumentados, por parte de FaithAction International House, una organización sin fines de lucro ubicada en Greensboro, que vela por el bienestar de los inmigrantes.

Al momento, más de 30,000 identificaciones se han entregado en Carolina del Norte y otros estados, gracias a una red de organizaciones sociales que trabajan con FaithAction. El documento es reconocido por las autoridades y fuerzas policiales en múltiples ciudades y condados, entre ellos: Forsyth y Guilford.

¿Qué es la FaithAction ID?

Según los lineamientos de la organización, en convenio con agencias locales del cumplimiento de la ley, para recibir una identificación de FaithAction, los participantes deben:

Asistir a una orientación obligatoria que explica los beneficios y limitaciones de la tarjeta (se aclara que este documento no puede ser usada para conducir o votar, por ejemplo).

Proporcionar prueba de identificación (pasaporte, identificación de la embajada, licencia de conducir o tarjeta de identificación nacional).

Proporcionar comprobante de domicilio actual (factura de servicios públicos, resumen bancario, historial médico, contrato de arrendamiento).

Las tarjetas de identificación cuestan $10 en efectivo y deben renovarse cada año.

“Afecta a partes esenciales de la vida de los inmigrantes”



Erendira Méndez, Directora de Educación, Defensa y Construcción de relaciones de FaithAction International House explica que este proyecto de ley está tratando de reforzar que ciertas agencias de la ciudad y cortes no acepten la identificación.

“Esto afecta directamente partes esenciales de la vida de los inmigrantes en Carolina del Norte. Por ejemplo, si alguien quiere tener servicios de agua potable, necesita presentar una identificación válida, o para tener una licencia de matrimonio, recoger a sus hijos de las escuelas también y los servicios para indigentes”, aseguró Méndez.

Erendira explica que el proyecto de ley HB-167 trata de reforzar las limitaciones de las identificaciones municipales y la matrícula consular, documentos principalmente utilizados por personas indocumentadas.

Sin embargo, el FaithAction ID es usado no solo por personas sin documentos migratorios, sino también por refugiados, indigentes y exconvictos. Méndez es una beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y dice que prefiere utilizar su FaithActionID por los beneficios que provee y porque no tiene “las letras rojas” que figuran en la identificación de DACA.

“El FaithAction ID no tiene esas letras rojas que tiene la identificación de DACA, ‘presencia legal, pero no estatus legal,’ que cuando lo uso y algún oficial ve estas letras, a veces me siento incómoda, pero con el FaithAction ID no tengo este problema”, agrega.